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Hayat-Aktüel
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Yer sincapları yuvalarında objektife yansıdı

2024-06-21 07:59:49
Yer sincapları yuvalarında objektife yansıdı

Erzincan’da Anadolu yer sincapları yiyecek ararken görüntülendi.

#1
Foto - Yer sincapları yuvalarında objektife yansıdı

"Anadolu Gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları, Çağlayan Beldesindeki arazide yiyecek ararken görüntülendi. Yuvadan çıkan ve etrafta gezinen gelincikler daha sonra kamerayı fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

#2
Foto - Yer sincapları yuvalarında objektife yansıdı

Hayatlarında ilk kez kamera gören ve keşfetmeye çalışan gelincikler şirin halleriyle tebessüm ettirdi.

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