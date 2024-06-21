2024-06-21 07:59:49 Yer sincapları yuvalarında objektife yansıdı
Erzincan’da Anadolu yer sincapları yiyecek ararken görüntülendi.
Erzincan’da Anadolu yer sincapları yiyecek ararken görüntülendi.
"Anadolu Gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları, Çağlayan Beldesindeki arazide yiyecek ararken görüntülendi. Yuvadan çıkan ve etrafta gezinen gelincikler daha sonra kamerayı fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Hayatlarında ilk kez kamera gören ve keşfetmeye çalışan gelincikler şirin halleriyle tebessüm ettirdi.
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