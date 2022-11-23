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Yer: Bursa! Yolcu otobüsünde korkunç olay

2022-11-23 13:49:10
Yer: Bursa! Yolcu otobüsünde korkunç olay

Olay, saat 11.00 sıralarında Bursa İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi.

#1
Foto - Yer: Bursa! Yolcu otobüsünde korkunç olay

Edinilen bilgiye göre, dün akşam göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavinin ardından İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giren Otobüs Sürücüsü Göksel Demiröz (39), kullandığı 50 AG 268 plakalı otobüsün bagajına girip uykuya daldı.

#2
Foto - Yer: Bursa! Yolcu otobüsünde korkunç olay

Sabah 11.00 sıralarında park halindeki otobüse gelen muavin Veli Baran S. (20), bagajın kapağını açtığında şoförü uyandırmaya çalıştı.

#3
Foto - Yer: Bursa! Yolcu otobüsünde korkunç olay

Muavin, şoförü uyandırmayınca durumu 112’ye bildirdi.

#4
Foto - Yer: Bursa! Yolcu otobüsünde korkunç olay

Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler, şoförün hayatını kaybettiğini tespit etti.

#5
Foto - Yer: Bursa! Yolcu otobüsünde korkunç olay

Şoförün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

#6
Foto - Yer: Bursa! Yolcu otobüsünde korkunç olay

Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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