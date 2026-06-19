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Yer altından servet çıktı: 5 kilometre derinlikteki bu sürprizi kimse beklemiyordu

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Yer altından servet çıktı: 5 kilometre derinlikteki bu sürprizi kimse beklemiyordu

İngiltere’nin yıllarca kalay ve bakır madenleriyle nam salmış bölgesi Cornwall'da yapılan maden çalışmalarında yerin 5 kilometre altında büyük bir keşfe imza atıldı.

#1
Foto - Yer altından servet çıktı: 5 kilometre derinlikteki bu sürprizi kimse beklemiyordu

İngiliz endüstri tarihinin kalbi olarak bilinen Cornwall, yer altı zenginliklerini yeniden keşfediyor. Bir zamanlar bakır ve kalay ocaklarıyla geçimini sağlayan bölge, bugün "United Downs" projesiyle dünyanın en güncel enerji tartışmalarının merkezine yerleşti.

#2
Foto - Yer altından servet çıktı: 5 kilometre derinlikteki bu sürprizi kimse beklemiyordu

United Downs sahasında hayata geçirilen sistem, klasik madencilik algısını kökten değiştiriyor. Yerin tam 5 kilometre altına inen dev sondajlar, orada hapsolmuş sıcak jeotermal suyu yüzeye taşıyor. Bu suyun sahip olduğu yüksek ısı, türbinleri döndürerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

#3
Foto - Yer altından servet çıktı: 5 kilometre derinlikteki bu sürprizi kimse beklemiyordu

Projenin en büyük avantajı ise sürekliliği. Güneşin batmasıyla duran paneller veya rüzgârın kesilmesiyle yavaşlayan türbinlerin aksine jeotermal enerji, 7/24 kesintisiz ve düzenli bir güç kaynağı sunuyor. Bu da onu şebeke için son derece güvenilir bir seçenek haline getiriyor.

#4
Foto - Yer altından servet çıktı: 5 kilometre derinlikteki bu sürprizi kimse beklemiyordu

Enerji üretmek için kullanılan aynı jeotermal sudan, kritik bir ham madde olan lityum da ayrıştırılıyor. Elektrikli araç bataryaları ve büyük enerji depolama sistemleri için altın değerinde olan bu metal, yerli kaynaklardan sıfır karbon iziyle üretiliyor.

#5
Foto - Yer altından servet çıktı: 5 kilometre derinlikteki bu sürprizi kimse beklemiyordu

Newcastle Üniversitesi ve sektörün yakından takip ettiği ThinkGeoEnergy verilerine göre; 2026 başında şebekeye ilk elektriğini veren United Downs, İngiltere’nin operasyonel durumdaki ilk derin jeotermal santrali olma unvanını taşıyor.

#6
Foto - Yer altından servet çıktı: 5 kilometre derinlikteki bu sürprizi kimse beklemiyordu

Cornwall’ın eski sanayi hafızası, yeni nesil yeşil teknolojiyle yeniden harmanlanıyor. Bölge, yerin altından ne çıkardığını değil, o kaynağı nasıl kullandığını dünyaya göstererek klasik maden coğrafyalarının gelecekte nasıl birer temiz enerji üssüne dönüşebileceğini kanıtlıyor.

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