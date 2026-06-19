Yer altından servet çıktı: 5 kilometre derinlikteki bu sürprizi kimse beklemiyordu

Projenin en büyük avantajı ise sürekliliği. Güneşin batmasıyla duran paneller veya rüzgârın kesilmesiyle yavaşlayan türbinlerin aksine jeotermal enerji, 7/24 kesintisiz ve düzenli bir güç kaynağı sunuyor. Bu da onu şebeke için son derece güvenilir bir seçenek haline getiriyor.