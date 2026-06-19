Tomasz Froelich'den olay sözler: Türkiye artık bize muhtaç değil, bunun suçlusu sizsiniz

Almanya'da aşırı sağ AfD partisinden parlamento üyesi Tomasz Froelich, Türkiye hakkındaki sözleri ile gündeme geldi. Söz konusu konuşmayı sosyal medya hesabından "AB'nin ikiyüzlülüğü ortaya çıkıyor" notuyla paylaşan Alman milletvekili, "Türkiye artık AB'ye ihtiyaç duymuyor. Bunun suçlusu sizsiniz. Neden? Çünkü Ankara sizin ahlaki vaazlarınıza artık katlanmak zorunda değil. Zira ahlak vaaz eden ama ikiyüzlülük yapan biri tüm inandırıcılığını yitirir" dedi.