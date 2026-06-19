Tomasz Froelich'den olay sözler: Türkiye artık bize muhtaç değil, bunun suçlusu sizsiniz
Almanya'da aşırı sağ AfD partisinden parlamento üyesi Tomasz Froelich, Türkiye ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
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Almanya'da aşırı sağ AfD partisinden parlamento üyesi Tomasz Froelich, Türkiye ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Aşırı sağcı Alman milletvekili Tomasz Froelich, parlamentoda yaptığı konuşmada "Türkiye artık AB'ye ihtiyaç duymuyor. Bunun suçlusu sizsiniz" dedi ve Türkiye'nin politikalarını övdü.
Almanya'da aşırı sağ AfD partisinden parlamento üyesi Tomasz Froelich, Türkiye hakkındaki sözleri ile gündeme geldi. Söz konusu konuşmayı sosyal medya hesabından "AB'nin ikiyüzlülüğü ortaya çıkıyor" notuyla paylaşan Alman milletvekili, "Türkiye artık AB'ye ihtiyaç duymuyor. Bunun suçlusu sizsiniz. Neden? Çünkü Ankara sizin ahlaki vaazlarınıza artık katlanmak zorunda değil. Zira ahlak vaaz eden ama ikiyüzlülük yapan biri tüm inandırıcılığını yitirir" dedi.
Almanya'nın, Erdoğan'ın muhalefetle ilişkisini eleştirmeye hakkı olmadığını belirten AfD, "Çünkü Almanların da AfD partisini yasaklamaya çalıştığını" ifade etti.
Alman vekil, Avrupa'nın sürekli çeşitlilik ve farklılığı vaaz ettiğini ama aynı zamanda farklılıkları kabul etmeyen çelişkili bir tavrı olduğunu vurguladı. Froelich, şu ifadelere yer verdi:
"Çeşitliliği ve hoşgörüyü vaaz ediyorsunuz. O zaman Türkiye'nin farklı işlediğini kabul etmelisiniz: Gender ideolojisine hayır! Pride'a hayır! Geleneksel değerlere evet! Bu Türkiye'nin hakkı! Her ülkenin kendi geleneği var." Türkiye'nin İstanbul sözleşmesinden çekilmesine de değinen vekil, AB'nin 5 ülkesinin de İstanbul Anlaşmasını imzalamadığını hatırlattı. HABER7
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