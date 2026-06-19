Milyonlarca müşterisi var! En büyük bankanın ATM’leri Türkiye’den kaldırılıyor

Bankanın tüm müşterilerine gönderilen SMS'te yer alan bilgilere göre ICBC Bank Turkey ATM'lerinin devre dışı kalacağı ve Türkiye'de bulunan tüm diğer banka ATM'lerinin ücretsiz olarak kullanılacağını belirtti. NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre ATM'leri ücretsiz kullanmak için tek şart mobil şubeye her ay giriş yapılması.