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Milyonlarca müşterisi var! En büyük bankanın ATM’leri Türkiye’den kaldırılıyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milyonlarca müşterisi var! En büyük bankanın ATM’leri Türkiye’den kaldırılıyor

Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'de ATM kullanımını sonlandırma kararı aldı.

#1
Foto - Milyonlarca müşterisi var! En büyük bankanın ATM’leri Türkiye’den kaldırılıyor

Türkiye'de 19 şubesiyle hizmet veren dünyanın en büyük bankası Çinli ICBC, ATM'leri devre dışı bırakıyor. Tekstilbank'ı 2014 yılında satın alarak Türkiye bankacılık piyasasına giren ICBC, küresel çapta devasa krediler kullandırıyor.

#2
Foto - Milyonlarca müşterisi var! En büyük bankanın ATM’leri Türkiye’den kaldırılıyor

Türkiye'de kısıtlı şubesiyle hizmet veren banka, genel olarak büyük projelere kredi sunuyor. ICBC'nin dünya çapınca milyonlarca müşterisi bulunuyor.

#3
Foto - Milyonlarca müşterisi var! En büyük bankanın ATM’leri Türkiye’den kaldırılıyor

Bankanın tüm müşterilerine gönderilen SMS'te yer alan bilgilere göre ICBC Bank Turkey ATM'lerinin devre dışı kalacağı ve Türkiye'de bulunan tüm diğer banka ATM'lerinin ücretsiz olarak kullanılacağını belirtti. NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre ATM'leri ücretsiz kullanmak için tek şart mobil şubeye her ay giriş yapılması.

#4
Foto - Milyonlarca müşterisi var! En büyük bankanın ATM’leri Türkiye’den kaldırılıyor

Bankadan müşterilerine gönderilen SMS şöyle: "Değerli müşterimiz, ATM hizmetlerimizde yapılan düzenleme kapsamında bankamız ATM'leri hizmetten kaldırılacaktır. 8 yıldır olduğu gibi Türkiye genelindeki tüm ATM'leri ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Mobil Şubemize her giriş yaptığınızda, 30 gün boyunca dilediğiniz tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapma ayrıcalığı kazanırsınız."

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