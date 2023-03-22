Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

2022’de birçok ülke yeşil enerji kapasitesini artırırken, bu anlamda en önemli büyüme Asya, ABD ve Avrupa’da gerçekleşti. IRENA, 2022 yılında eklenen yenilenebilir kaynak kapasitesinin neredeyse yarısının Asya kıtasında olduğunu ifade ediyor. Toplamda 1,63 terawatt (TW) yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olan Asya’da, Çin yıl içinde 141 gigawatt kapasite ekleyerek bu konuda lider konumda bulunuyor. Avrupa ve Kuzey Amerika’da yeşil enerji sırasıyla 57,3 GW ve 29,1 GW büyüdü. Afrika üzerinde 2,7 GW’lık bir artış görülürken Okyanusya’da ise 5,2 GW’lık bir büyüme gerçekleşti. Güney Amerika’da 18,2 GW’lık artış yer alırken, Orta Doğu’da ise 2022 yılında yüzde 12,8’lik rekor bir artışla 3,2 GW’lık yeni kapasiteye sahip oldu.