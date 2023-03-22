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Teknoloji-Bilişim
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Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

2023-03-22 01:14:22
Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

2022'nin sonunda küresel yenilenebilir enerji üretim kapasitesi 295 gigawatt artarak 3 bin 372 gigawatt seviyesine ulaştı.

#1
Foto - Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

Fosil yakıtlar yerini yavaş yavaş yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakıyor.

#2
Foto - Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından oluşan enerji krizinin arından rüzgar türbini ve güneş panellerinin kullanımı bir kat daha artmış durumda.

#3
Foto - Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

Yayımlanan yeni raporlar da bu durumun kanıtı niteliğinde.

#4
Foto - Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

-Rüzgar ve güneş öne çıkıyor- Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’na (IRENA) göre, 2022’nin sonunda küresel yenilenebilir enerji üretim kapasitesi 295 gigawatt artarak 3 bin 372 gigawatt seviyesine ulaştı.

#5
Foto - Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

Böylece temiz enerji üretimi 2022 yılında önceki senelere göre dünya genelinde yüzde 9,6 artmış oldu.

#6
Foto - Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

IRENA tarafından yayınlanan Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2023, küresel belirsizliklere rağmen yenilenebilir enerjinin rekor seviyelerde büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Fosil yakıtların kullanımındaki düşüş eğiliminin ise sürdüğünü görüyoruz.

#7
Foto - Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

Enerji krizi devam ederken yenilenebilir enerji üretiminin artması büyük bir önem taşıyor. Diğer yandan iklim krizi ise asıl büyük sorun olarak insanoğlunun karşısında bulunuyor. Uzmanlar küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için yenilenebilir kaynakların artışının üç katına çıkması gerektiğini söylüyor.

#8
Foto - Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

2022’de birçok ülke yeşil enerji kapasitesini artırırken, bu anlamda en önemli büyüme Asya, ABD ve Avrupa’da gerçekleşti. IRENA, 2022 yılında eklenen yenilenebilir kaynak kapasitesinin neredeyse yarısının Asya kıtasında olduğunu ifade ediyor. Toplamda 1,63 terawatt (TW) yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olan Asya’da, Çin yıl içinde 141 gigawatt kapasite ekleyerek bu konuda lider konumda bulunuyor. Avrupa ve Kuzey Amerika’da yeşil enerji sırasıyla 57,3 GW ve 29,1 GW büyüdü. Afrika üzerinde 2,7 GW’lık bir artış görülürken Okyanusya’da ise 5,2 GW’lık bir büyüme gerçekleşti. Güney Amerika’da 18,2 GW’lık artış yer alırken, Orta Doğu’da ise 2022 yılında yüzde 12,8’lik rekor bir artışla 3,2 GW’lık yeni kapasiteye sahip oldu.

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