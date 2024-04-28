Yeniden Refahlılar resmen tiyatro oynuyor! Şimdi de bu çıktı! Fatih Erbakan, bakalım bu işe ne diyecek?

Melih Altınok, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat Belediyesi'ne T.C. tabelası asılmasını değerlendirdi. Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın 2019'a kadar AK Parti'nin Yozgat Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında “Düzelttiği tabelayı da kendisi ya da arkadaşları asmış olmalı. Şimdi mi fark ediyor hep eksikliğini hissettiğini?” diye sordu. Altınok, özetle şunları kaydetti: