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Siyaset
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Yeniden Refah Partisi'nin 57 belediye başkan adayı daha belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

2024-01-09 15:51:57
Yeniden Refah Partisi'nin 57 belediye başkan adayı daha belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Diyarbakır, Mersin ve Karaman başta olmak üzere 57 belediye başkan adayını daha açıkladı. Partiden yapılan yazılı açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlıklarına ilişkin ittifak görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlere sayılı günler kala partiler adaylarını açıklama devam ediyor. Yeniden Refah Partisi yaptığı yazılı açıklamada Diyarbakır, Mersin ve Karaman başta olmak üzere 57 belediye başkan adayını daha ilan etti.

#1
Foto - Yeniden Refah Partisi'nin 57 belediye başkan adayı daha belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla dün genel merkezde düzenlenen aday tanıtım toplantısında; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hikmet Kaplan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İzzeddin Alkan, Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Elif Çeliktaş kamuoyuyla paylaşıldı.

#2
Foto - Yeniden Refah Partisi'nin 57 belediye başkan adayı daha belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

Açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlıklarına ilişkin ittifak görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi.

#3
Foto - Yeniden Refah Partisi'nin 57 belediye başkan adayı daha belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

İşte Yeniden Refah Partisi'nin il bazlı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adayları:

#4
Foto - Yeniden Refah Partisi'nin 57 belediye başkan adayı daha belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

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