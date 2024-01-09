  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hava tahmininde "diploma" tartışması! Şimdi de bu oldu! “Lodosla gelen kıştan, gülerek gelen p*şttan kork!"

Bunu yapmayanlar 10 bin TL ceza ödeyebilir! e-Devlet'ten hemen kontrol edin

İyi Parti kulislerinden sızdı, ortalık çok fena karıştı! Meral Akşener’den beklenmedik karar! Sen ne yaptın böyle

Kepçenin darbesini durdurdu, insan kalbine benzer şey bulundu! Bayburtlular “tılsımlı” diyor, mıknatıs gibi kendine çekiyor! Olacak şey değil

En düşük emekli aylığı 14 bin 268 liraya yükselecek! Ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun son maaş tablosunu paylaştı

Ekrem İmamoğlu’nu kahreden haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

1 yıl boyunca ücretsiz olacak! O parayı artık devlet ödeyecek

Anneden babadan miras kalanlar dikkat! Bu şarta uymayan tazminat ödeyecek

Bariyere çarpan otomobil parçalandı: 2 ölü, 2 yaralı

Ersan Şen, durdu durdu, sonunda bombayı patlattı! O “AK Parti” iddiası resmen olay oldu! Duyan, kulaklarına inanamıyor

Siyaset
5
Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul kararını verdi! Saat 15:00'te bunu açıklayacaklar

2024-01-09 14:21:02
Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul kararını verdi! Saat 15:00'te bunu açıklayacaklar

Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki işbirliği görüşmelerinden anlaşma çıkmadığı ve Yeniden Refah'ın İstanbul ile Ankara'da kendi dayını çıkarmaya hazırlandığı konuşuluyor. YRP, bugünkü MYK toplantısında konunun karara bağlanması ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ı basın toplantısı ile kararı duyurması bekleniyor. YRP'nin İBB adayı ise Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz...

#1
Foto - Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul kararını verdi! Saat 15:00'te bunu açıklayacaklar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısında "Pazartesi günü son nokta konulmuş olacak, bir anlaşma söz konusu olmazsa bizim Ankara, İstanbul ve İzmir’de de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz" dedi. O görüşme dün gerçekleşti, kulisler kaynamaya başladı. 

#2
Foto - Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul kararını verdi! Saat 15:00'te bunu açıklayacaklar

Pazartesi günü (dün) AK Parti ile YRP arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadığı konuşuluyor.  Anlaşma çıkmaması üzerine Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarıyla seçime girmeye hazırlandığı ve bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından saat 15:00'te kararın açıklanacağı konuşuluyor. 

#3
Foto - Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul kararını verdi! Saat 15:00'te bunu açıklayacaklar

İddiaya göre Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti adayını desteklemek için büyükşehirlerden birinde destek istedi. AK Parti cephesi ise ilçe belediyesi veya meclis üyelikleri üzerinden uzlaşı aradığı belirtildi. Bu nedenle iki parti arasında işbirliği sağlanamadığı belirtiliyor. 

#4
Foto - Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul kararını verdi! Saat 15:00'te bunu açıklayacaklar

Yeniden Refah Partisi temsilcileri ise son seçimlerde alınan yüzde 2.8 oranındaki oylarının İstanbul seçimleri için kritik olduğu görüşünde. YRP'nin İstanbul adayının Necmettin Erbakan'ın damadı ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz olduğu konuşuluyor. Altınöz, eşi Elif Erbakan'la birlikte AK Parti ile ittifaka karşı çıkıyor. 

CHP'nin “Satılmış” vekili hakkında olay iddia: Yüreğin varsa çık açıkla
Gündem

CHP'nin “Satılmış” vekili hakkında olay iddia: Yüreğin varsa çık açıkla

Kahraman Türk ordusuna “satılık” diyecek kadar alçalan CHP'nin satılmış vekili Ali Mahir Başarır ile ilgili ortaya atılan iddia gündeme bomb..
İslam düşmanı Wilders geri adım attı
Dünya

İslam düşmanı Wilders geri adım attı

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders, cami, İslami eğitim veren, burka ve Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması için ha..
Terör sevicileri yasta! Annesi öldü diye teröriste taziyede bulundular
Gündem

Terör sevicileri yasta! Annesi öldü diye teröriste taziyede bulundular

Kundaktaki bebeklere kurşun sıktıran, çocuk-kadın demeden on binlerce sivili katleden eli kanlı terör örgütü PKK’nın elebaşı Murat Karayılan..
Cengiz Holding'den beklenmedik altın ve gümüş kararı! Bakanlık sayfasında duyuruldu

Cengiz Holding'den beklenmedik altın ve gümüş kararı! Bakanlık sayfasında duyuruldu
Yerel

"Yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda çok sayıda tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıd..
Sapık doktordan cinsel istismar! Hastasının göğüslerine dokunup...
Yerel

Sapık doktordan cinsel istismar! Hastasının göğüslerine dokunup...

İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan bir hastanede fizik tedavi doktoru olarak görev yapan Suat A.'nın tedaviye gelen genç kızı önce dokunarak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23