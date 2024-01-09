2024-01-09 14:21:02 Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul kararını verdi! Saat 15:00'te bunu açıklayacaklar
Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki işbirliği görüşmelerinden anlaşma çıkmadığı ve Yeniden Refah'ın İstanbul ile Ankara'da kendi dayını çıkarmaya hazırlandığı konuşuluyor. YRP, bugünkü MYK toplantısında konunun karara bağlanması ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ı basın toplantısı ile kararı duyurması bekleniyor. YRP'nin İBB adayı ise Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz...