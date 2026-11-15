Emekli albay ilk kez açıkladı: Türk İHA'ları Türkçe konuşuyor
Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, HAVELSAN sayesinde Türk insansız hava araçlarının Türkçe konuştuğunu aktardı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, HAVELSAN sayesinde Türk insansız hava araçlarının Türkçe konuştuğunu aktardı.
Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, katıldığı canlı yayında geçtiğimiz salı günü ziyaret ettiği HAVELSAN’da yürütülen stratejik projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayiinin yazılım, yapay zekâ ve robotik teknolojiler alanında ulaştığı seviyeye dikkat çeken Güçlüer, kurumun geliştirdiği yerli ve millî sistemlerin sahadaki kabiliyetlerini anlattı.
HAVELSAN’ın 1982 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını yerli imkânlarla karşılamak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Güçlüer, kurumda yaklaşık 3 bin kişinin görev yaptığını, çalışanların büyük bölümünü mühendis ve yüksek mühendislerin oluşturduğunu belirtti.
HAVELSAN’ı Türkiye’nin siber güvenlik ve yazılım alanındaki en önemli güçlerinden biri olarak tanımlayan Güçlüer, geliştirilen teknolojilerin modern muharebe sahasında insanın karar verme hızını aşan süreçlerin yönetilmesinde kritik rol üstlendiğini vurguladı.
Deniz Kuvvetleri için geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT) hakkında da bilgi veren Güçlüer, sistemin sağladığı koordinasyon kabiliyetine dikkat çekti. Bir savaş gemisinden yaklaşık 50 farklı aracın tek bir sistem üzerinden yönetilebildiğini belirten Güçlüer, HAVELSAN bünyesinde geliştirilen yapay zekâ teknolojilerine ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Güçlüer, Kovan, Main ve Odak isimli yapay zekâ sistemlerinin tamamen yerli imkânlarla geliştirildiğini ifade ederek, bu teknolojilerin millî şifreleme algoritmaları ve özgün yazılımlarla desteklendiğini söyledi. Türk savunma sistemlerinin kendi aralarındaki iletişiminde Türkçe komut ve kodların kullanılabildiğini belirten Güçlüer, İHA ve SİHA’ların birbirleriyle yerli yazılım altyapısı üzerinden haberleşmesinin önemine işaret etti.
HAVELSAN’ın insansız ve otonom sistemler alanındaki çalışmalarına da değinen Güçlüer, düşük görüş koşullarında dahi son derece hassas tespitler yapabildiği belirtilen Bulut İHA'nın dikkat çeken projeler arasında yer aldığını aktardı. Bunun yanı sıra Baha, Bozbey, Sancar (İDA), Barkan ve Karracı gibi insansız ve robotik sistemlerin geliştirildiğini kaydeden Güçlüer, Türkiye’de robotik silah birliklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların da başladığını açıkladı.
Değerlendirmesinin sonunda Türkiye’nin yazılım teknolojileri ve siber harp alanında ulaştığı kapasiteye dikkat çeken Güçlüer, ülkenin uzun süreli ve yoğun bir harekâtı sürdürebilecek teknolojik altyapıya sahip sayılı ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti. Güçlüer, açıklamalarını HAVELSAN yönetimine ve bu projelerde görev alan çalışanlara teşekkür ederek tamamladı.
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