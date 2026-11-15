  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aldatan CEO için kampanya! İmza sayısı açıklandı Milli Muharip Uçak Kaan için çok kritik uyarı: Büyük fırsatı yanlış yerde arıyor olabiliriz Emekli albay ilk kez açıkladı: Türk İHA'ları Türkçe konuşuyor Husiler Riyad’daki havalimanını hedef aldıklarını açıkladı Pentapostagma: Türkiye bunu yaptığı an F-35'ler hangardan çıkarılacak Rusya'dan beklenmedik karar: 'Türkiye izin verirse satacağız' diyerek duyurdular 4 ülkeden İsrail’e Gazze çağrısı! “Sınır geçişleri açılmalı” 60 yılın en güçlüleri arasına girdi! Uzmanlar 2027 için kritik tarihi işaret etti
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Emekli albay ilk kez açıkladı: Türk İHA'ları Türkçe konuşuyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli albay ilk kez açıkladı: Türk İHA'ları Türkçe konuşuyor

Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, HAVELSAN sayesinde Türk insansız hava araçlarının Türkçe konuştuğunu aktardı.

#1
Foto - Emekli albay ilk kez açıkladı: Türk İHA'ları Türkçe konuşuyor

Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, katıldığı canlı yayında geçtiğimiz salı günü ziyaret ettiği HAVELSAN’da yürütülen stratejik projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayiinin yazılım, yapay zekâ ve robotik teknolojiler alanında ulaştığı seviyeye dikkat çeken Güçlüer, kurumun geliştirdiği yerli ve millî sistemlerin sahadaki kabiliyetlerini anlattı.

#2
Foto - Emekli albay ilk kez açıkladı: Türk İHA'ları Türkçe konuşuyor

HAVELSAN’ın 1982 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını yerli imkânlarla karşılamak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Güçlüer, kurumda yaklaşık 3 bin kişinin görev yaptığını, çalışanların büyük bölümünü mühendis ve yüksek mühendislerin oluşturduğunu belirtti.

#3
Foto - Emekli albay ilk kez açıkladı: Türk İHA'ları Türkçe konuşuyor

HAVELSAN’ı Türkiye’nin siber güvenlik ve yazılım alanındaki en önemli güçlerinden biri olarak tanımlayan Güçlüer, geliştirilen teknolojilerin modern muharebe sahasında insanın karar verme hızını aşan süreçlerin yönetilmesinde kritik rol üstlendiğini vurguladı.

#4
Foto - Emekli albay ilk kez açıkladı: Türk İHA'ları Türkçe konuşuyor

Deniz Kuvvetleri için geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT) hakkında da bilgi veren Güçlüer, sistemin sağladığı koordinasyon kabiliyetine dikkat çekti. Bir savaş gemisinden yaklaşık 50 farklı aracın tek bir sistem üzerinden yönetilebildiğini belirten Güçlüer, HAVELSAN bünyesinde geliştirilen yapay zekâ teknolojilerine ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

#5
Foto - Emekli albay ilk kez açıkladı: Türk İHA'ları Türkçe konuşuyor

Güçlüer, Kovan, Main ve Odak isimli yapay zekâ sistemlerinin tamamen yerli imkânlarla geliştirildiğini ifade ederek, bu teknolojilerin millî şifreleme algoritmaları ve özgün yazılımlarla desteklendiğini söyledi. Türk savunma sistemlerinin kendi aralarındaki iletişiminde Türkçe komut ve kodların kullanılabildiğini belirten Güçlüer, İHA ve SİHA’ların birbirleriyle yerli yazılım altyapısı üzerinden haberleşmesinin önemine işaret etti.

#6
Foto - Emekli albay ilk kez açıkladı: Türk İHA'ları Türkçe konuşuyor

HAVELSAN’ın insansız ve otonom sistemler alanındaki çalışmalarına da değinen Güçlüer, düşük görüş koşullarında dahi son derece hassas tespitler yapabildiği belirtilen Bulut İHA'nın dikkat çeken projeler arasında yer aldığını aktardı. Bunun yanı sıra Baha, Bozbey, Sancar (İDA), Barkan ve Karracı gibi insansız ve robotik sistemlerin geliştirildiğini kaydeden Güçlüer, Türkiye’de robotik silah birliklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların da başladığını açıkladı.

#7
Foto - Emekli albay ilk kez açıkladı: Türk İHA'ları Türkçe konuşuyor

Değerlendirmesinin sonunda Türkiye’nin yazılım teknolojileri ve siber harp alanında ulaştığı kapasiteye dikkat çeken Güçlüer, ülkenin uzun süreli ve yoğun bir harekâtı sürdürebilecek teknolojik altyapıya sahip sayılı ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti. Güçlüer, açıklamalarını HAVELSAN yönetimine ve bu projelerde görev alan çalışanlara teşekkür ederek tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Havacılıkta yeni adım! Yerli elektrikli yolcu uçağı ilk pilotlu uçuşunu yaptı
Dünya

Havacılıkta yeni adım! Yerli elektrikli yolcu uçağı ilk pilotlu uçuşunu yaptı

Çin’in yerli üretim elektrikli yolcu uçağı CE-25A, iki pilot ve bir uçuş mühendisiyle ilk pilotlu deneme uçuşunu başarıyla tamamladı...
Eisenkot'tan Netanyahu'nun teklifine sert karşılık
Dünya

Eisenkot'tan Netanyahu'nun teklifine sert karşılık

İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen bebek katili Eisenkot, Netanyahu'nun ulusal birlik hükümeti teklifini "yeni bir algı operasyonu" ..
Feke adeta renk denizine döndü
Yaşam

Feke adeta renk denizine döndü

Yüzde 80’i ormanlarla kaplı Feke’de sonbaharla birlikte yeşilin yerini sarı, turuncu ve kızıl tonlar aldı.
İBB davasından tutuklu Murat Ongun hakkında flaş gelişme!
Siyaset

İBB davasından tutuklu Murat Ongun hakkında flaş gelişme!

İBB davasında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, duruşma sonrası gece saatlerinde Silivri'den Kandıra F Tipi ..
Ekonomiye 50 milyar dolarlık katkı!
Ekonomi

Ekonomiye 50 milyar dolarlık katkı!

Türkiye tarihinin en büyük doğrudan yabancı yatırımlarından biri olan Akkuyu NGS, millî gelire iki katlık çarpan etkisi yapacak. Akkuyu Nükl..
Erivan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük alkış! Aram Kuran'ın sözleri zirveye damga vurdu
Gündem

Erivan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük alkış! Aram Kuran'ın sözleri zirveye damga vurdu

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Dünya Ermenileri Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de Ermenice yayın yap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23