Yeni turizm rotası: Fatsa Adası

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in turizme yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden vatandaşlar, “Çok güzel bir yer olmuş. Fatsa'mıza çok güzel bir değer ve güzellik katmış. Böyle bir yerin turizme kazandırılmasından çok mutlu olduk. Ordu'da gezebileceğimiz farklı alanların olması, bizim için farklı aktivite alanlarının olması bizi sevindiriyor. Bu hizmeti bize sunduğu için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.