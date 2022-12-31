Yeni turizm merkezi olma yolunda! 1 yılda binlerce turist akın etti

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kars’ı 2022 yılında 177 bin 156 kişi ziyaret etti. Kars’ı ziyaret edenlerin 6 bin 162’si yabancı turist, 2022 yılında Kars Müzesi’ni, 16 bin 368, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ni 54 bin 236, Ani Ören Yerini 104 bin 939 kişi olmak üzere toplam 177 bin 156 yerli ve yabancı turist görme imkanı buldu.