İran'ın vurduğu Arap ülkesinde beklenmedik gelişme: Rotayı ani kararla Türkiye'ye çevirdiler

Yatırımcı karşısında kimin olduğunu bilmek istiyor. Herkesin aynı standartlarda iş yapmadığı bir ortamda güven oluşturmak zor. Bu yüzden yabancıya satış yapan taraflar için daha net kuralların olması gerekiyor. Uluslararası geçerliliği olan bir danışmanlık yapısı ve belirli kriterlere bağlı bir sistem kurulursa, bu hem piyasayı temizler hem de yatırımcının içini rahatlatır. Vatandaşlık hâlâ önemli bir motivasyon ama mevcut yapının bazı yan etkileri var. Özellikle ikinci el piyasada fiyatların gereksiz şişmesine neden olabiliyor. Bunun önüne geçmek için vatandaşlık hakkının daha kontrollü bir şekilde, örneğin sadece birinci el satışlarla ilişkilendirilmesi düşünülebilir. Aynı zamanda altın vize, yatırımcı vizesi ya da dijital göçebe gibi alternatif modellerin devreye girmesi Türkiye’yi daha rekabetçi hale getirir. Aslında güçlü bir hikâyemiz var ama bunu anlatma tarafında eksikler var. Uluslararası fuarlar, roadshow’lar ve dijital kanallar daha aktif kullanılmalı. Bir de yatırımcı açısından güvenilir bilgiye ulaşmak çok önemli. Projeyi, geliştiriciyi doğrulayabileceği merkezi bir dijital yapı bu noktada ciddi fark yaratır.