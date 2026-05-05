İran'ın vurduğu Arap ülkesinde beklenmedik gelişme: Rotayı ani kararla Türkiye'ye çevirdiler
İran'ın vurduğu Arap ülkesinde beklenmedik gelişme: Rotayı ani kararla Türkiye'ye çevirdiler

İran, Körfez ülkelerini hedef alması sonrası bölgedeki turizm ve yatırım harektliliği bıçak gibi kesildi. Rota Türkiye'ye çevrildi.

Ortadoğu’daki savaş sadece siyaseti değil, yatırım kararlarını da etkiliyor. Özellikle gayrimenkulde, Körfez yatırımcısının Türkiye’ye ilgisi yeniden artmaya başladı. Ortadoğu’da yaşanan son gelişmeler, yatırımcı tercihlerini yeniden şekillendirdi. Benzer dönemlerde sermaye hareketliliği olağan bir tablo olsa da bu kez değişim çok daha belirgin hissediliyor. Özellikle gayrimenkul tarafında, sahaya doğrudan yansıyan bir canlılık dikkat çekiyor.

İstanbul’da son dönemde otellerdeki doluluk, artan görüşme talepleri ve yatırım odaklı temaslar bu tabloyu destekliyor. MARS International Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, sahadaki değişimi şöyle anlatıyor: “Ortadoğu’daki gelişmeler yatırımcı tarafında çok net bir refleks yarattı. Özellikle Körfez yatırımcısının yeniden Türkiye’ye dönüp baktığını görüyoruz. Bu sadece genel bir ilgi değil, sahada birebir karşılığı olan bir hareket.

Bizim tarafta da bunu çok net hissediyoruz. Körfez bölgesinden İstanbul’da yönettiğimiz projelere gelen talepte yüzde 60’a varan bir artış var. Bu, son dönemde sahada gördüğümüz en somut veri. Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisi aslında birkaç yıl önce zirveye çıkmıştı. 2022’de yabancıya konut satışı yaklaşık 67 bin seviyelerine ulaşmıştı. Ancak 2023 sonrası dönemde bu rakam 20 bin bandına kadar geriledi. Bu düşüş yatırımcı güveninin çok hızlı oluşabildiği gibi aynı hızla kaybolabildiğinin önemli bir göstergesi.

Bugün geldiğimiz noktada tablo tekrar değişiyor. Ortadoğu’daki gelişmelerle birlikte yatırımcı yeniden alternatiflere bakıyor ve Türkiye tekrar gündeme giriyor. Ama burada kritik konu bu ilginin kalıcı olup olmayacağıdır. Bunun cevabı tamamen bizim atacağımız adımlara bağlı.

sasında yatırımcının beklentileri çok karmaşık değil. Ne istediğini biliyor. Bizim de buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Süreçleri sadeleştirmek ve güveni gerçekten hissettirmek gerekiyor Yabancı yatırımcı için en kritik konu hız ve güven. Sürecin uzaması ya da belirsiz olması direkt kararını etkiliyor. Özellikle inşaat halindeki projelerde ‘param nerede duruyor, nasıl korunuyor’ sorusuna net cevap istiyor. Bu yüzden escrow benzeri finansal güvence sistemlerinin daha yaygın hale gelmesi önemli. Bu tarz mekanizmalar devreye girdiğinde yatırımcı çok daha rahat hareket ediyor.

Yatırımcı karşısında kimin olduğunu bilmek istiyor. Herkesin aynı standartlarda iş yapmadığı bir ortamda güven oluşturmak zor. Bu yüzden yabancıya satış yapan taraflar için daha net kuralların olması gerekiyor. Uluslararası geçerliliği olan bir danışmanlık yapısı ve belirli kriterlere bağlı bir sistem kurulursa, bu hem piyasayı temizler hem de yatırımcının içini rahatlatır. Vatandaşlık hâlâ önemli bir motivasyon ama mevcut yapının bazı yan etkileri var. Özellikle ikinci el piyasada fiyatların gereksiz şişmesine neden olabiliyor. Bunun önüne geçmek için vatandaşlık hakkının daha kontrollü bir şekilde, örneğin sadece birinci el satışlarla ilişkilendirilmesi düşünülebilir. Aynı zamanda altın vize, yatırımcı vizesi ya da dijital göçebe gibi alternatif modellerin devreye girmesi Türkiye’yi daha rekabetçi hale getirir. Aslında güçlü bir hikâyemiz var ama bunu anlatma tarafında eksikler var. Uluslararası fuarlar, roadshow’lar ve dijital kanallar daha aktif kullanılmalı. Bir de yatırımcı açısından güvenilir bilgiye ulaşmak çok önemli. Projeyi, geliştiriciyi doğrulayabileceği merkezi bir dijital yapı bu noktada ciddi fark yaratır.

Şu an yatırımın büyük kısmı belli şehirlerde toplanıyor. Bu da hem fiyatları hem de piyasa dengesini etkiliyor. Talebin daha geniş bir coğrafyaya yayılması için şehir bazlı farklı stratejiler geliştirilmesi gerekiyor. Bu, hem yatırımcı açısından daha fazla alternatif yaratır hem de piyasanın daha sağlıklı büyümesini sağlar.” Özetle; şu an Türkiye’ye yönelik bir ilgi var ve bu ilgi sahada net şekilde hissediliyor. Ama asıl mesele bu ilgiyi ne kadar hızlı ve doğru okuyabildiğimiz. Eğer doğru adımlar atılır, yatırımcıya güven veren bir yapı kurulursa bu sadece geçici bir hareket olarak kalmaz, uzun vadeli bir yatırım akışına dönüşür. Aksi halde bu fırsat çok hızlı şekilde başka pazarlara kayabilir.”

