Türkiye 1000 kilometre menzilli yeni silahı Kuzgun'u kamuoyuna gösterdi: Ondan kurtuluş yok
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İnsansız sistemler alanında milli sistemler geliştiren STM, yeni insansız hava aracı sistemi KUZGUN'u kamuoyuna açıkladı.

1000 kilometreyi aşan menzili ve yüksek patlayıcı harp başlığı ile dikkat çeken KUZGUN, düşük radar izi ve yüksek infilak gücüyle stratejik hedeflere karşı yüksek etki sağlayacak. STM, sistemin ilk test uçuşundan görüntüleri ilk kez paylaştı.

Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hedefleri için milli teknolojiler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., taktik ve otonom sistemlerdeki tecrübesini stratejik seviyeye taşıyor. STM, modern harp sahasında etkisi her geçen gün artan ve özellikle İran-İsrail savaşında gündeme gelen, uzun menzilli vurucu İHA sistemlerine milli ve yerli bir soluk getirdi. STM, Uzun Menzilli Kamikaze İHA Sistemi KUZGUN’u ilk kez görücüye çıkardı. STM, tasarım aşamalarını tamamlayan ve ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştiren sistemin görüntülerini ilk kez paylaştı. STM, Uzun Menzilli Kamikaze İHA’sını SAHA-2026’da ilk kez sergileyecek.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, platformun derin harekat kabiliyetine vurgu yaparak şunları kaydetti: “Küresel ve bölgesel krizler, uzun menzilli ve maliyet etkin vuruş güçlerinin harp sahasındaki kader belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu. STM olarak, bu ihtiyaca yönelik geliştirdiğimiz Uzun Menzilli Kamikaze İHA Sistemimiz KUZGUN ile ülkemizin stratejik caydırıcılığını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. 1000 kilometreyi aşan menzil kapasitesi ve yüksek etkinlikli harp başlığı ile bu sistem; komuta merkezlerinden hava savunma ve radar unsurlarına kadar kritik hedefleri otonom olarak etkisiz hale getirebilecek güçte olacak. KUZGUN, milli yazılımlarımızla donatılmış, elektronik harbe dayanıklı seyrüsefer sistemimiz ve alçak irtifa uçuş imkanı ile, en zorlu coğrafyalarda dahi tam isabet hedefiyle görev yapacak.”

İsmini doğadaki keskin zekası, yüksek gözlem yeteneği ve stratejik hızıyla tanınan kuş türünden alan KUZGUN, modern savaş sahasında sessiz ama etkili bir güç çarpanı olmayı hedefliyor. Sınır ötesi operasyonlar ve düşman hattı gerisindeki kritik hedeflere yönelik tasarlanan sistem, aerodinamik yapısı sayesinde yüksek beka kabiliyeti sunuyor. Herhangi bir pist altyapısına ihtiyaç duymadan, mobil kara platformları veya sabit fırlatıcılar üzerinden roket destekli (RATO) kalkış yapabilen sistem, operasyonel esnekliği en üst seviyeye çıkarıyor. 6 saati aşan havada kalış süresi ile uzak mesafelerdeki hedeflere süratli ve etkili taarruz imkanı tanıyor.

Yoğun GNSS karıştırmasının yaşandığı çatışma bölgeleri için optimize edilen KUZGUN, karıştırma dayanımlı seyrüsefer mimarisiyle öne çıkıyor. Önceden tanımlanmış rota ve hedef bilgileri doğrultusunda tam otonom uçuş icra edebilen sistem, GNSS destekli hassas koordinat dalışı yeteneğiyle hedefine ulaşıyor. 200 kg toplam ağırlığına rağmen yüksek sürate sahip olan KUZGUN, yüksek tahrip gücüne sahip mühimmatıyla da stratejik operasyonların vazgeçilmez bir unsuru olmayı hedefliyor.

KUZGUN UMK – Teknik Özellikler • Uçuş Menzili: 1000+ km • Uçuş Süresi: 6 Saat • Kalkış Ağırlığı: 200 kg • Görev İrtifası: 3500 m (MSL)

KAYNAK: SAVUNMATR

