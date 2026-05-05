Türkiye 1000 kilometre menzilli yeni silahı Kuzgun'u kamuoyuna gösterdi: Ondan kurtuluş yok

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, platformun derin harekat kabiliyetine vurgu yaparak şunları kaydetti: “Küresel ve bölgesel krizler, uzun menzilli ve maliyet etkin vuruş güçlerinin harp sahasındaki kader belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu. STM olarak, bu ihtiyaca yönelik geliştirdiğimiz Uzun Menzilli Kamikaze İHA Sistemimiz KUZGUN ile ülkemizin stratejik caydırıcılığını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. 1000 kilometreyi aşan menzil kapasitesi ve yüksek etkinlikli harp başlığı ile bu sistem; komuta merkezlerinden hava savunma ve radar unsurlarına kadar kritik hedefleri otonom olarak etkisiz hale getirebilecek güçte olacak. KUZGUN, milli yazılımlarımızla donatılmış, elektronik harbe dayanıklı seyrüsefer sistemimiz ve alçak irtifa uçuş imkanı ile, en zorlu coğrafyalarda dahi tam isabet hedefiyle görev yapacak.”