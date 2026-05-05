Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! İstifa edene kıdem tazminatı yolu

Cevap: İşyerindeki kıdemi en az bir yıl olan işçinin, işvereni tarafından haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarılması halinde işçinin kıdem tazminatı alma hakkı doğar. Kural olarak kıdem tazminatı işvereni tarafından işten çıkarılan işçilere ödenmekle birlikte işçinin 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’ncü maddesinde belirtilen biçimde işten ayrılması halinde de kıdem tazminatı alma hakkı oluşur. İş Kanunu’nun 14’ncü maddesi hükümlerine göre işçinin sigortalılık süresi ve prim günü emekli olmaya yetmekle birlikte emeklilik yaşını tamamlamadığı için emeklilik yaşını beklemek üzere işten ayrılması halinde de kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. Yani işçinin emeklilik için yaş dışında kalan diğer şartları sağlaması işçiye kıdem tazminatı alma hakkını vermektedir. Bu haktan yararlanarak kıdem tazminatı alabilmek için işçinin SGK’ya başvurması ve kıdem tazminatı hakkı bulunduğuna ilişkin yazı alarak işverene ibraz etmesi, istifa nedeni olarak emeklilik için yaş dışında kalan diğer şartları sağlaması hususunu belirtmesi gerekir. Belirtelim ki; emeklilik yaşı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre herkes için farklı. Bu nedenle işçinin kıdem tazminatı hakkı bulunduğuna ilişkin yazıyı alabilme şartları da ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişken. Bunları ilk defa sigortalı olunan tarihe göre açıklayalım. İlk defa 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olanların SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alabilmeleri için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemiş olması gerekir. Yani ilk sigortalılık tarihinin üzerinden 15 yıl geçecek. İşçi 18 yaşından önce sigortalı olmuşsa 18 yaşını doldurduğu tarihin üzerinden 18 yıl geçecek, dolayısıyla işçi en az 33 yaşını tamamlamış olacak. Ayrıca en az 3600 gün ödenmiş prim bulunacak. İlk defa 8.9.1999-30.4.2008 tarihleri arasında sigortalı olanların SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alabilmeleri için ya 7000 gün prim ödemesinin bulunması ya da 25 yıl sigortalılık süresini tamamlama yanında en az 4500 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. İlk defa 1.5.2008 tarihinden itibaren sigortalı olanların SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alabilmeleri için; 2008 yılında; 1.5.2008-31.12.2008 tarihleri arasında sigortalı olanların 4600 gün prim, 2009 yılında sigortalı olanların 4700 gün prim, 2010 yılında sigortalı olanların 4800 gün prim, 2011 yılında sigortalı olanların 4900 gün prim, 2012 yılında sigortalı olanların 5000 gün prim, 2013 yılında sigortalı olanların 5100 gün prim, 2014 yılında sigortalı olanların 5200 gün prim, 2015 yılında sigortalı olanların 5300 gün prim, 2016 yılından itibaren sigortalı olanların ise 5400 gün prim, ödemiş olmaları gerekiyor.