Kan donduran ifadeler: Katil Esed’in hastanesi bakın ne çıktı

HÂLÂ O KORKUYLA YAŞIYORUM: Farran, söz konusu hastanede yaklaşık 9 ay tutulduğunu, daha sonra Adra'daki hastaneye sevk edildiğini ve burada da 5 ay kaldığını söyledi. Yaşadıklarının ardından 2014 yılında serbest bırakıldığını, ancak ülkede kalmaya cesaret edemediğini dile getiren Farran, "Serbest kaldıktan sonra hemen Ürdün'e gittim. Hâlâ o korkuyla yaşıyorum." dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri eşiyle birlikte izlediği sırada videolardan birinde kendisini fark ettiğini belirten Farran, "Yaşadıklarım bir anda yeniden canlandı. Uzun süre kendime gelemedim, her şey tekrar gözümün önüne geldi." ifadelerini kullandı. Son dönemde yayılan işkence görüntülerinden önce birçok kişinin anlattıklarına inanmadığını söyleyen Farran, "Şimdi herkes kendi gözleriyle gördü. Biz yalan söylemiyorduk." dedi.