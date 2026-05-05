Kan donduran ifadeler: Katil Esed’in hastanesi bakın ne çıktı

‘AZRAİL’ LAKAPLI YETKİLİ, KİMİN ÖLECEĞİNE KARAR VERİYORDU: Hastanede görev yapan "Azrail" lakaplı bir yetkilinin infazlarda rol oynadığını anlatan Farran, "İsmi Haldun'du. Kimin öleceğine o karar veriyordu." dedi. Hastaneden çıkmadan bir gün önce bu kişinin kendisine "Nöbetime hazır ol." dediğini aktaran Farran, "Bu, idam edileceğim anlamına geliyordu. Ancak onun nöbetinden bir gün önce başka bir hapishaneye sevk edildim. Bunda da bir hikmet var." ifadelerini kullandı. Farran, şöyle konuştu: "Hayatta kalabilmek için dışarıyı unutmak zorundasın. Sert olmalı ve bulunduğun ortama odaklanmalısın. Aksi halde gerçeklikten kopar, aklını yitirirsin."