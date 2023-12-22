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Spor
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Yeni takımı Fırtına olabilir! Trabzonluları ayağa kaldıracak: Resmen düğmeye basıldı...

2023-12-22 12:22:00
Yeni takımı Fırtına olabilir! Trabzonluları ayağa kaldıracak: Resmen düğmeye basıldı...

Adana Demirspor'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu Younes Belhanda'ya sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig devi, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

#1
Foto - Yeni takımı Fırtına olabilir! Trabzonluları ayağa kaldıracak: Resmen düğmeye basıldı...

Adana Demirspor'un yıldızı Younes Belhanda'nın geleceği şekilleniyor. 2024'ün yazında Mavi Şimşekler ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Süper Lig'in devi talip oldu.

#2
Foto - Yeni takımı Fırtına olabilir! Trabzonluları ayağa kaldıracak: Resmen düğmeye basıldı...

Trendyol Süper Lig'de son 6 maçtır kazanamayan ve ve 2 hafta önce teknik direktör Patrick Kluivert'la yollarını ayıran Mavi Şimşekler'de işler yolunda gitmiyor. Alınan kötü sonuçlar sonrası taraftarların da futbolcuları eleştirmesi gündem olmuştu. Başkan Murat Sancak dört gün önce son günlerde eleştiri oklarının hedefi haline gelen futbolcularıyla ilgili paylaşım yapmıştı.

#3
Foto - Yeni takımı Fırtına olabilir! Trabzonluları ayağa kaldıracak: Resmen düğmeye basıldı...

Milliyet'e göre; Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve Emre Akbaba'ya sahip çıkan Murat Sancak, "Belhanda da Badou da Emre Akbaba da adam gibi adamlardır. Herkes kendi takımına baksın" ifadelerini kullanmıştı.

#4
Foto - Yeni takımı Fırtına olabilir! Trabzonluları ayağa kaldıracak: Resmen düğmeye basıldı...

Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından ipler koptu. Ajansspor'un haberine göre; Adana ekibi, Younes Belhanda ve Badou Ndiaye ile yollarını ayırma kararı aldı. Haberde, Mavi-Lacivertliler'in önümüzdeki günlerde Belhanda ve Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedeceği belirtildi.

#5
Foto - Yeni takımı Fırtına olabilir! Trabzonluları ayağa kaldıracak: Resmen düğmeye basıldı...

Ara transferde orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Trabzonspor’un gündemine sürpriz bir isim geldi: Belhanda... Devre arasında Adana Demirspor’dan ayrılması beklenen 33 yaşındaki yıldız, menajerler tarafından Trabzonspor’a teklif edildi. Bu sezon 6’sı Konferans Ligi Elemesi olmak üzere 20 maça çıkan Faslı futbolcu, 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koyarken; geçen sezon Süper Lig’de forma giydiği 30 karşılaşmada 12 kez ağları havalandırmış, 7 de gol pası vermişti. Belhanda konusunda teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararına göre Bordo-Mavili yönetimin aksiyon alacağı öğrenildi. Süper Lig’de 165 maç 2017’de 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olduktan sonra 2021’de Adana Demirspor’un yolunu tutan Belhanda, Süper Lig’de toplamda çıktığı 165 karşılaşmada 36 gol atarken, 30 da asist yaptı. Kariyerini Türkiye’de devam ettirmeyi planlayan Faslı futbolcunun en büyük dezavantajı ise agresif yapısı ve kart görmeye olan yatkınlığı.

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