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Ekonomi
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Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

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Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

Hazine ve Maliye Bakanlığının 11. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında yapay zekâ kategorisinde birinci olan Yapay Zekâ Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'yle, bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması saptandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi çatısı altında yapay zekâyı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır" açıklaması yaptı.

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Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

Hazine ve Maliye Bakanlığının kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı Yapay Zekâ Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'yle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.

#2
Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

Bakanlık, mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, veriye dayalı karar alma kapasitesini artırmak amacıyla kamu harcamalarını analiz eden, riskleri önceden tespit eden ve karar alma süreçlerini destekleyen yeni nesil mali yönetim altyapısını devreye aldı.

#3
Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS), yapay zekâ destekli karar alma süreçleriyle bu alandaki dijital platforma dönüştü.

#4
Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

BKMYBS, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirildi. Bu alanda yaklaşık 16 yıl önce başlayan dijital dönüşüm yolculuğu yeni bir aşamaya taşındı.

#5
Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

Sistemin bütçe, muhasebe, ödeme, raporlama ve mali karar destek süreçleri tek bir dijital ekosistem altında birleştirildi.

#6
Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli muhasebe ve ileri analitik uygulamaları sayesinde sistem, risk odaklı analiz yapabilen, verimsiz ve hatalı harcamaları tespit edebilen ve karar vericilere öngörü sunan akıllı bir kamu mali yönetimi platformuna dönüştü.

#7
Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

Sistem, 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet verirken, her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli şekilde işleniyor.

#8
Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Böylece kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik önleyici kontrol yaklaşımı önemli ölçüde güçlendirildi.

#9
Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİ ARTIRDI Proje sayesinde 2025-2026 döneminde BKMYBS üzerinden yürütülen mali işlemler kapsamında yaklaşık 200 milyon sayfa kâğıt kullanımından tasarruf edildi, yaklaşık 5 bin ton karbon salımının önlenmesine katkı sağladı.

#10
Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

Proje, kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması açısından da önem taşıyor.

#11
Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Yapay Zekâ Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında yapay zekâ kategorisinde birincilik ödülüne de layık görüldü.

#12
Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

"YENİ NESİL MALİ YÖNETİM ALTYAPISINI HAYATA GEÇİRDİK" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, veriye dayalı karar alma kapasitesini artırmak amacıyla kamu harcamalarını analiz eden, riskleri önceden tespit eden ve karar alma süreçlerini destekleyen yeni nesil bir mali yönetim altyapısını hayata geçirdiklerini belirtti.

#13
Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

Sistemin, bütünleşik mimarisi, yüksek işlem kapasitesi ve yapay zekâ destekli analitik altyapısıyla uluslararası kuruluşlar ve birçok ülke tarafından yakından takip edildiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

#14
Foto - Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

"Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi çatısı altında yapay zekâyı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır."

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