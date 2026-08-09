Yeni sistem meyvesini verdi! Hatalı kamu harcamalarına yapay zekâ freni

Hazine ve Maliye Bakanlığının 11. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında yapay zekâ kategorisinde birinci olan Yapay Zekâ Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'yle, bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması saptandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi çatısı altında yapay zekâyı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır" açıklaması yaptı.