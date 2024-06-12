Hedefi çok büyük! Küçük Semih Saygıner bulundu

“Bireysel şiddetin daha az olduğu spor dallarına yönelmekte fayda var” Açıkel, “Başka zararlı alışkanlıklarla uğraşmasındansa babasından, abisinden örnek alarak burada vaktini geçiriyor. Bildiğim kadarıyla öğretmeniyle de bir konuşma fırsatım olmuştu. Okulda da sosyal, özgüveni yüksek ve derslerinde başarılı bir öğrenci olduğu söyleniyor. Sporun da derslere ne kadar faydalı olduğuna bir örnek. Futbol, en büyük seyirci kapasitesine sahip bir spor dalı. Ama son yıllarda da hep böyle şiddetle anılan tartışmalar olan, kavgalar olan sahalarda bir spor dalı olmaya başladı. Kesinlikle alternatif spor dallarına, daha böyle bireysel şiddetin daha az olduğu spor dallarına yönelmekte fayda olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.