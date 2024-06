Hedefi çok büyük! Küçük Semih Saygıner bulundu

“Çocukların artık bilardoyu spor olarak algılaması bizim için çok önemliydi” Bilardonun bir spor faaliyeti olduğuna vurgu yapan baba Ferhat Özbaş, “13-14 yaşlarında başladık bu işe. Biz birer de sonlarına giremiyorduk 18 yaşından küçük olduğumuz için. Biz federasyon olduğumuz 2000'li yıllardan beri tabii Semih Saygıner ustayı da anmadan geçemeyeceğim. Federasyon olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Çocukların artık bilardo salonlarına girip bunu spor olarak algılaması bizim için çok önemliydi. Ben kendimden sonraki 3 jenerasyonu temsil ediyorum. Kendimden sonra hem oğlum 18-19 yaşında ondan sonra 8 yaşında bir oğlum var. Her iki jenerasyona da hitap edebildiğimiz için çok şanslıyız. Özellikle ben Eymen konusunda çok ciddi adımlar atıyorum. Onu inanılmaz yetiştirdiğimi inanıyorum. Büyük oğlumdan ziyade, Eymen çok farklı bir şekilde yetişecek. Nitekim de 5-6 sene sonra çok daha farklı şeyler konuşacağımıza inanıyorum. Ben de bir bilardocu olarak şu an 8 yaşında olduğunu varsayarsak teknik olarak 14-15 yaş seviyesinde oynuyor. Onun oynadığı vurduğu vuruşlar şu an 15-16 yaşında bir çocuğun vurabileceği vuruşlar. Okulda saat 3'de çıkıyor, 3'den saat 6'ya kadar her gün 3 saat idman yapıyoruz. Sürekli tutuş vuruş ve teknik olarak çalıştırıyoruz. Bir dahaki etap ya bu sene belki de bir dahaki senenin başında Yıldızlar U17 kategorisi var onunla başlayacağız diye umuyorum. Bakalım nasıl ses getirebileceğiz mi? Ama ileride çok büyük hedeflerimiz var” diye konuştu.