Gündem
6
Yeniakit Publisher
Adana'da korkunç olay! Türkiye'nin yüreği yandı

AA Giriş Tarihi:
Adana'da korkunç olay! Türkiye'nin yüreği yandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde biri engelli 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti.

1
#1
Seyhan Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 2. katında, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen İbrahim Kiracı (46), engelli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin'i (13) tabancayla vurarak öldürdü.

#2
Olayın ardından evden çıkan baba, üst kattaki ev sahibine çocuklarını öldürdüğünü söyledikten sonra tekrar eve döndü.

#3
İbrahim Kiracı, daha sonra aynı silahla intihar etti.

#4
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Kiracı ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu.

#5
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

