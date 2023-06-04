Yeni rekorunu kıracak! Bakan Işıkhan'ın ilk mesaisi: Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret bu yıl Temmuz ayında yeniden artacak. Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni Kabine belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan oldu. Bakan Işıkhan'ın ilk adımı asgari ücret olacak. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için geri sayım başladı. Bakanlık yetkilileri Mart ayından beri optimum ücretin tespiti için saha çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yeni dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal ödemeler de enflasyon farkları, refah payı ile belirlenecek. İşte asgari ücret için masadaki rakamlar...