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Emekli amiral uyardı: Türkiye'ye karşı boylarından büyük iş yapmaya başladıar, hedef biziz

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Emekli amiral uyardı: Türkiye'ye karşı boylarından büyük iş yapmaya başladıar, hedef biziz

Emekli Tuğamiral Cem Gürdeniz, Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan Aşil Kalkanı savunma anlaşmasıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Emekli amiral uyardı: Türkiye'ye karşı boylarından büyük iş yapmaya başladıar, hedef biziz

Emekli Amiral Gürdeniz,Türkiye Gazetesi'ne konuştu. Gürdeniz imzalanan anlaşmanın füzesi, sensör ve radar sonuçları yanı sıra İHA/SİHA'lara karşı ayrı sistemlerin kapsandığını, Barak füzeleriyle birlikte çok katmanlı bir hava savunma teknolojisine sahip olduğunu söyledi:

#2
Foto - Emekli amiral uyardı: Türkiye'ye karşı boylarından büyük iş yapmaya başladıar, hedef biziz

Gürdeniz "Bu hava savunma sistemi kime karşı oluşturuluyor? Herhalde İtalya'ya karşı değil. Çok net bir şekilde Türkiye'ye karşı. Türkiye'nin çevresinin Adalar Denizi'nden başlayarak Doğu Akdeniz boyunca giden bir halkayla kuşatıldığını görüyoruz."

#3
Foto - Emekli amiral uyardı: Türkiye'ye karşı boylarından büyük iş yapmaya başladıar, hedef biziz

Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ve İsrail'le olan ilişkilerinin tek başına değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gürdeniz, Fransa'dan alınan ayrılıkeyn ve F-35'lerin, "Defender" tatbikatlarında ABD'den hibe edilen binlerce zırhlı silahı da aynı tabloya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı:

#4
Foto - Emekli amiral uyardı: Türkiye'ye karşı boylarından büyük iş yapmaya başladıar, hedef biziz

"Yunanistan devleti kıyaslamayacağı kadar küçük bir ama kendi boyundan savunma harcaması yapıyor."

#5
Foto - Emekli amiral uyardı: Türkiye'ye karşı boylarından büyük iş yapmaya başladıar, hedef biziz

Türkiye'nin Yunanistan'a bir tehdidin varlığını, aksine Türklerin birçok Yunan adasının ekonomisine katkı sağladığını hatırlatan Gürdeniz şöyle devam etti:

#6
Foto - Emekli amiral uyardı: Türkiye'ye karşı boylarından büyük iş yapmaya başladıar, hedef biziz

"Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs yönetiminin ve İsrail'in üçü birlikte Türkiye'yi tehdit ediyor. Bir zincir, bir halka oluşuyor."

#7
Foto - Emekli amiral uyardı: Türkiye'ye karşı boylarından büyük iş yapmaya başladıar, hedef biziz

Silahların gayri askeri statüdeki adalara sunulduğuna dikkat çeken Gürdeniz, bu statünün artık İsrail'de dağıldığını, egemenlik devriminin mevcut olduğunu, bu statünün ortadan kalkınca adaların esasının sorgulanması gerektiğini söyledi.

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Yorumlar

ZİYARETÇİ

Sayın Amiralimizin teşhisi doğru. Çok yönlü kuşatmalarla Türkiye'yi kıskaca almaya çalışıyorlar. Dost görünen ülkelerde bunun içinde. Kendi iç bünyemizi güçlendirmemiz gerekir.

Cabbar

Ikili antlasmalarla yasak olan bütün adaları silahlandırdı Yunanistan. Türkiye havalara girip hâlâ ağır abi rolünü oynuyor. Üstüne amerika ve israille beraber. Bizimkiler hâlâ abi rolünde alttan alarak. Korkarım geç kalıyoruz.
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