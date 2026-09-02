Emekli amiral uyardı: Türkiye'ye karşı boylarından büyük iş yapmaya başladıar, hedef biziz
Emekli Tuğamiral Cem Gürdeniz, Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan Aşil Kalkanı savunma anlaşmasıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emekli Tuğamiral Cem Gürdeniz, Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan Aşil Kalkanı savunma anlaşmasıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.
Emekli Amiral Gürdeniz,Türkiye Gazetesi'ne konuştu. Gürdeniz imzalanan anlaşmanın füzesi, sensör ve radar sonuçları yanı sıra İHA/SİHA'lara karşı ayrı sistemlerin kapsandığını, Barak füzeleriyle birlikte çok katmanlı bir hava savunma teknolojisine sahip olduğunu söyledi:
Gürdeniz "Bu hava savunma sistemi kime karşı oluşturuluyor? Herhalde İtalya'ya karşı değil. Çok net bir şekilde Türkiye'ye karşı. Türkiye'nin çevresinin Adalar Denizi'nden başlayarak Doğu Akdeniz boyunca giden bir halkayla kuşatıldığını görüyoruz."
Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ve İsrail'le olan ilişkilerinin tek başına değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gürdeniz, Fransa'dan alınan ayrılıkeyn ve F-35'lerin, "Defender" tatbikatlarında ABD'den hibe edilen binlerce zırhlı silahı da aynı tabloya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı:
"Yunanistan devleti kıyaslamayacağı kadar küçük bir ama kendi boyundan savunma harcaması yapıyor."
Türkiye'nin Yunanistan'a bir tehdidin varlığını, aksine Türklerin birçok Yunan adasının ekonomisine katkı sağladığını hatırlatan Gürdeniz şöyle devam etti:
"Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs yönetiminin ve İsrail'in üçü birlikte Türkiye'yi tehdit ediyor. Bir zincir, bir halka oluşuyor."
Silahların gayri askeri statüdeki adalara sunulduğuna dikkat çeken Gürdeniz, bu statünün artık İsrail'de dağıldığını, egemenlik devriminin mevcut olduğunu, bu statünün ortadan kalkınca adaların esasının sorgulanması gerektiğini söyledi.
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