Yeni nesil füze paketi için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Füze savunmasının kralı olan SM-3 Block’lar banttan patır patır inecek
ABD Füze Savunma Ajansı, Raytheon ile imzaladığı 1.3 milyar dolarlık dev sözleşmeyle balistik füze savunmasının bel kemiği olan SM-3 Block IB füzelerinin üretimini hızlandırıyor. Patlayıcı başlık yerine yüksek hızlı çarpışma (kinetik güç) prensibiyle çalışan bu füzeler, düşman mühimmatını daha atmosferin dışındayken yok etme kapasitesine sahip. Müttefiklerin savunma mimarisini güçlendirecek olan bu yeni üretim paketi, özellikle uzaydaki aldatıcı hedefleri gerçek savaş başlıklarından ayırabilen üstün sensör teknolojisiyle donatılıyor.