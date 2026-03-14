Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni nesil füze paketi için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Füze savunmasının kralı olan SM-3 Block’lar banttan patır patır inecek

ABD Füze Savunma Ajansı, Raytheon ile imzaladığı 1.3 milyar dolarlık dev sözleşmeyle balistik füze savunmasının bel kemiği olan SM-3 Block IB füzelerinin üretimini hızlandırıyor. Patlayıcı başlık yerine yüksek hızlı çarpışma (kinetik güç) prensibiyle çalışan bu füzeler, düşman mühimmatını daha atmosferin dışındayken yok etme kapasitesine sahip. Müttefiklerin savunma mimarisini güçlendirecek olan bu yeni üretim paketi, özellikle uzaydaki aldatıcı hedefleri gerçek savaş başlıklarından ayırabilen üstün sensör teknolojisiyle donatılıyor.

Foto - Yeni nesil füze paketi için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Füze savunmasının kralı olan SM-3 Block'lar banttan patır patır inecek

Söz konusu değişiklikle birlikte sözleşme kapsamında üretilecek toplam önleyici sayısı 78 adede ulaşacak. Yeni düzenleme ayrıca SM-3 Block IB üretim hattının yeniden başlatılması için gerekli tek seferlik maliyetleri de içeriyor. Bu adımın, sistemin operasyonel kullanım ve müttefik füze savunma görevleri için kullanılabilir durumda kalmasını sağlaması hedefleniyor. Sözleşme bildirimine göre yapılan değişiklik, füzenin üretimine bağlı olarak daha önce duyurulan ve ayrıntıları henüz kesinleştirilmemiş iki sözleşme işlemini kesinleştirdi. Yeni düzenlemeyle üretim faaliyetinin değeri 1,099 milyar dolardan 1,366 milyar dolara yükseldi.

Foto - Yeni nesil füze paketi için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Füze savunmasının kralı olan SM-3 Block'lar banttan patır patır inecek

Füze programıyla bağlantılı daha geniş kapsamlı sözleşmenin toplam değeri ise yaklaşık 3,31 milyar dolar seviyesine ulaşıyor. Çalışmaların büyük bölümü, Raytheon’un füzenin temel bileşenlerini ürettiği Arizona eyaletindeki Tucson kentinde yürütülecek. Ek çalışmaların ise Alabama eyaletindeki Huntsville kentinde gerçekleştirileceği bildirildi. Programın Mayıs 2030’a kadar devam etmesi planlanıyor. Füze Savunma Ajansı’na göre yeni sözleşme değişikliği, 23 adet SM-3 Block IB All-Up Round (AUR) tedarikini destekleyecek. All-Up Round ifadesi, operasyonel kullanıma hazır ve tamamen monte edilmiş bir füzeyi tanımlıyor.

Foto - Yeni nesil füze paketi için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Füze savunmasının kralı olan SM-3 Block'lar banttan patır patır inecek

SM-3 füzesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Aegis Balistik Füze Savunma Sistemi kapsamında kullanılıyor. Sistem, kısa ve orta menzilli balistik füzeleri uçuşlarının orta safhasında, yani hedef uzayda ilerlediği sırada önlemek üzere tasarlandı. Patlayıcı savaş başlığı kullanan geleneksel füzelerin aksine SM-3, kinetik vurucu araç kullanıyor. Bu teknoloji, yaklaşan balistik füzelerin çok yüksek hızlarda çarpışma yoluyla imha edilmesini sağlıyor. Füze ateşlendikten sonra çok kademeli roket iticisi önleyiciyi uzaya taşıyor. Ardından vurucu araç ayrılıyor ve üzerindeki sensörler ile güdüm sistemlerini kullanarak gelen balistik füzeyi takip edip hedefe çarpıyor.

Foto - Yeni nesil füze paketi için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Füze savunmasının kralı olan SM-3 Block'lar banttan patır patır inecek

SM-3 Block IB, önceki modellere kıyasla hedef arayıcı ve güdüm sistemlerinde iyileştirmeler içeriyor. Bu geliştirmelerin, füzenin uzayda gerçek hedeflerle aldatıcı unsurlar arasında daha iyi ayrım yapabilmesini sağlaması amaçlanıyor. Füze, Aegis donanımlı savaş gemilerinden ve kara konuşlu Aegis Ashore tesislerinden fırlatılabilecek şekilde tasarlandı. Ateşlendikten sonra önleyici, balistik füze tehditlerini Dünya atmosferi dışında karşılayabiliyor. SM-3 ateşleyen balistik füze savunma sistemleri; askeri birlikleri, müttefik ülkelerin topraklarını ve kritik altyapıyı füze saldırılarına karşı korumayı amaçlıyor. Füze, ABD’nin katmanlı füze savunma mimarisinin temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Baykar’dan sürpriz gövde gösterisi: Dev Kamikaze İHA K2 sahnede!
Teknoloji

Baykar’dan sürpriz gövde gösterisi: Dev Kamikaze İHA K2 sahnede!

Baykar tarafından öz kaynaklarla geliştirilen milli K2 Kamikaze İHA, 5'li sürü otonomisi ve yapay zekâ testlerini başarıyla tamamladı. 800 k..
Villa Kraliçesi’ne mübaşir tokadı: Ahmet Taşgetiren’e ahiretlik soru
Gündem

Villa Kraliçesi’ne mübaşir tokadı: Ahmet Taşgetiren’e ahiretlik soru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç A.Ş. üzerinden yürütülen kirli çark, duruşma salonundaki itiraflarla gün yüzüne çıktı; l..
Adana'da sirenler çaldı: İncirlik Üssü yakınlarında patlama iddiası!
Gündem

Adana'da sirenler çaldı: İncirlik Üssü yakınlarında patlama iddiası!

Adana'da gece saat 03.30 sularında İncirlik Üssü bölgesinde siren seslerinin ardından bir patlama meydana geldiği iddia edildi. Sosyal medya..
Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması!
Gündem

Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması!

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gel..
Akdeniz'de gizemli gemi! Mürettebatsız şekilde ilerliyor
Dünya

Akdeniz'de gizemli gemi! Mürettebatsız şekilde ilerliyor

Akdeniz'de mürettebatsız şekilde sürüklenen bir tankerin çevre felaketine yol açmasından endişe edilirken İtalya ve Malta, gizemli Rus tank..
Petrol krizi ilk Pakistan'ı vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi
Dünya

Petrol krizi ilk Pakistan'ı vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi

Petrol krizinin ilk vurduğu Pakistan'da adeta hayat durdu. Ülkede üç gün resmi tatil ilan edildi.
