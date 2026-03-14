Yeni nesil füze paketi için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Füze savunmasının kralı olan SM-3 Block’lar banttan patır patır inecek

Söz konusu değişiklikle birlikte sözleşme kapsamında üretilecek toplam önleyici sayısı 78 adede ulaşacak. Yeni düzenleme ayrıca SM-3 Block IB üretim hattının yeniden başlatılması için gerekli tek seferlik maliyetleri de içeriyor. Bu adımın, sistemin operasyonel kullanım ve müttefik füze savunma görevleri için kullanılabilir durumda kalmasını sağlaması hedefleniyor. Sözleşme bildirimine göre yapılan değişiklik, füzenin üretimine bağlı olarak daha önce duyurulan ve ayrıntıları henüz kesinleştirilmemiş iki sözleşme işlemini kesinleştirdi. Yeni düzenlemeyle üretim faaliyetinin değeri 1,099 milyar dolardan 1,366 milyar dolara yükseldi.