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Teknoloji-Bilişim
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Yeni nesil çiftler evlerine TV yerine onu alıyor! Projeksiyon Cihazı Alırken Nelere Dikkat etmeliyiz?

2023-05-01 14:12:06
Yeni nesil çiftler evlerine TV yerine onu alıyor! Projeksiyon Cihazı Alırken Nelere Dikkat etmeliyiz?

Koca bir duvarı kaplayan ekran özelliği sunan projeksiyonlar yeni nesil evli çiftlerin televizyon yerine tercih ettiği bir cihaz haline geldi. evinin bir uvarının komple ekran olmasını kim istemez ki? Evin salonunu koca bir sinema salonuna çeviren projeksiyonlar artık çok moda. yeni tknoloji ile birlikte LED özellik kazanan projeksiyonlar çok daha uzun ömürlü ve televizyon kadar ucuz. Akıllı TV gibi android olarak ta çalışabilen bu cihazlara youtube, ip tv, ve daha br çok uygulama ve video oynatıcı yüklenebiliyor, uydu bağlanabiliyor. Yani kullanamsı da TV ile artık tamamen aynı.

#1
Foto - Yeni nesil çiftler evlerine TV yerine onu alıyor! Projeksiyon Cihazı Alırken Nelere Dikkat etmeliyiz?

Projeksiyon Cihazı kullanımı her geçen gün artarken, en iyi projeksiyon cihazı arayışı da buna paralel olarak artmaktadır. BoyutDijital.com "Türkiye'nin Projeksiyon Sunum ve Satış Mağazası" mottosu ile yola çıkarak sektördeki kalitenin artmasını hedeflemektedir

#2
Foto - Yeni nesil çiftler evlerine TV yerine onu alıyor! Projeksiyon Cihazı Alırken Nelere Dikkat etmeliyiz?

Projektör satın almak istediğinizde öncelikle projeksiyon odanızın boyutlarını iyi bilmeniz gerekmektedir. Oda boyutlarınız, aynı zamanda projeksiyon perdesi boyutlarınızı da size söyleyecektir. Ayrıca odanın aydınlık-karanlık durumunu alacağınız karartma perdelerle belirleyebilirsiniz. 3,5 metreden 4 metre görüntü alsanız da videodaki öğeleri yakalayamazsınız. genel olarak şöyle bir formülasyon üretilebilir; ekran genişliğinin 1,5 katı izleme mesafesi olması gerekiyor, bu oran 2 katına da çıkabilir. Örneğin 2 metre ekranınız var ise 2x1,5=3 metre mesafeden izlemenizi öneriyoruz.

#3
Foto - Yeni nesil çiftler evlerine TV yerine onu alıyor! Projeksiyon Cihazı Alırken Nelere Dikkat etmeliyiz?

Projektör Alırken İlk olarak Hangi Özelliklere Dikkat Edilir? Projeksiyon Cihazı alırken 2023 yılı itibariyle karşınıza taşınabilir, küçük boyutlarda, düşük ışık gücüne sahip projektörler çıkabilir. Işık gücünde ANSI lümen ve LED lümen farkına dikkat etmeniz gerekiyor. ANSI Lümen LED lümenin 4-5 katı yüksek ışık gücü üreteceğini unutmayın yani 500 Ansi lümenlik bir projeksiyon 2500 led lümen anlamına geliyor olabilir.

#4
Foto - Yeni nesil çiftler evlerine TV yerine onu alıyor! Projeksiyon Cihazı Alırken Nelere Dikkat etmeliyiz?

Bir projeksiyon cihazı bataryalı ise düşük ışık gücüne sahiptir çünkü mevcut batarya teknolojisi yüksek ışık gücüne yetmiyor maalesef. Bataryalı projektörlerin 2 saatlik bir filme bile yetmeyeceğini unutmayın, en azından bunu mutlaka sorgulamanızı tavsiye ediyoruz.

#5
Foto - Yeni nesil çiftler evlerine TV yerine onu alıyor! Projeksiyon Cihazı Alırken Nelere Dikkat etmeliyiz?

Örneğin Epson EF-11 Lazer Projeksiyon Cihazı Görüntü Teknolojisi 3LCD, bu hem beyaz hem renkli ışık gücüne sahip olduğu anlamına geliyor.

#6
Foto - Yeni nesil çiftler evlerine TV yerine onu alıyor! Projeksiyon Cihazı Alırken Nelere Dikkat etmeliyiz?

1000 ANSI lümen ışık gücüne sahiptir, LED lümen olarak ifade ettiğimizde 4000-5000 LED lümen olduğunu söyleyebiliriz, zaten demo odamızda yaptığımız testlerde yüksek LED lümenli pek çok cihazdan yüksek ışık gücü ürettiğini gözle farkedebildik.

#7
Foto - Yeni nesil çiftler evlerine TV yerine onu alıyor! Projeksiyon Cihazı Alırken Nelere Dikkat etmeliyiz?

5 yıl cihaz 12.000 saat lamba garantisi ve 20.000 saat lamba ömrüne sahiptir. Eğer günde 4 saatten fazla kullanımınız olmayacaksa daha düşük lamba ömrüne sahip ama daha parlak bir cihaz tercih edebilirsiniz. Eğer odalar arasında yada yazlığa bahçeye götürerek kullanacaksanız hafif, taşınabilir cihaz tercih edebilirsiniz. Sabit kullanacaksanız daha yüksek çözünürlüğe sahip yüksek ışık gücüne sahip projeksiyon cihazı tercih etmelisiniz.

#8
Foto - Yeni nesil çiftler evlerine TV yerine onu alıyor! Projeksiyon Cihazı Alırken Nelere Dikkat etmeliyiz?

Projeksiyon Cihazı satın almak istediğinizde inceleme yapmak için bakmanız gereken başlıca özellikler; Çözünürlük, Işık Gücü-Parlaklık, Kontrast Oranı olmalıdır. Projeksiyon cihazlarının ikincil özellikleri ise kısa mesafe projeksiyon, kablosuz projeksiyon, HDMI projeksiyon, USB projeksiyon vs gibi özellikler olacaktır. 3D Projeksiyon cihazları da hızla genişlemekte ve önemli bir özellik olarak yerini almaktadır. Zoom oranı ve atış oranı da önemli özellikler arasındadır. kaynak: boyutdijital com

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