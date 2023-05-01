Yeni nesil çiftler evlerine TV yerine onu alıyor! Projeksiyon Cihazı Alırken Nelere Dikkat etmeliyiz?

Koca bir duvarı kaplayan ekran özelliği sunan projeksiyonlar yeni nesil evli çiftlerin televizyon yerine tercih ettiği bir cihaz haline geldi. evinin bir uvarının komple ekran olmasını kim istemez ki? Evin salonunu koca bir sinema salonuna çeviren projeksiyonlar artık çok moda. yeni tknoloji ile birlikte LED özellik kazanan projeksiyonlar çok daha uzun ömürlü ve televizyon kadar ucuz. Akıllı TV gibi android olarak ta çalışabilen bu cihazlara youtube, ip tv, ve daha br çok uygulama ve video oynatıcı yüklenebiliyor, uydu bağlanabiliyor. Yani kullanamsı da TV ile artık tamamen aynı.