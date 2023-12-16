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Spor
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Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

2023-12-16 13:51:12
Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi son 10 maçta 2 si penaltıdan olmak üzere 3 gol kaydederken, yıldız ismin bu durumu taraftarı da isyan ettirdi. Sarı-Kırmızılılar Icardi'nin son haftalarda düşük performansı sonrası isyan ederken, tepkilerini antrenman fotoğraflarına yazdığı yorumlarda dile getirdi. İşte detaylar...

#1
Foto - Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin son dönemlerde düşen performans dikkat çekiyor. Arjantinli futbolcunun son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

#2
Foto - Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

Galatasaray'ın sezon başında 10 milyon euro ödeyerek PSG'den bonservisini aldığı Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi geçen sezonki şampiyonlukta verdiği büyük katkı ve özellikle derbilerde attığı kritik gollerle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

#3
Foto - Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

Fakat bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen 30 yaşındaki santrafor zaman zaman kilolu görüntüsüyle büyük tepki çekmişti.

#4
Foto - Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

Bu kez de antrenmandaki bir fotoğrafı sosyal medyaya düşen Icardi, sarı kırmızılı taraftarların sert eleştirilerinden nasibini aldı.

#5
Foto - Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

Çekilen fotoğrafta göbeği bariz şekilde belli olan Icardi'ye taraftarlar ''bu ne hâl?'' sorusunu yöneltirken bazı taraftarlar da fazla kilolarından kurtulana kadar Bakambu'ya şans verilmesi gerektiğini savundu.

#6
Foto - Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İspanyol basını Ndombele ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atmıştı.

#7
Foto - Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçından sonra Ndombele'nin, takım otelinde hamburger istemesi üzerine oyuncuyla tartıştı.

#8
Foto - Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

Haberin detayında Okan Buruk'un, Ndombele'ye fiziksel durumunun tam olmaması ve 6 kilo fazlası olması nedeniyle kızgın.

#9
Foto - Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

Icardi'nin son fotoğrafıyla Ndombele'ye benzetilmesi dikkatlerde kaçmadı. Öte yandan taraftarlar 'Icardi'yi ilk 11'de istemiyoruz' diyerek sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

#10
Foto - Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

#11
Foto - Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

#12
Foto - Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?

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