2023-12-16 13:51:12 Yeni Ndombele Icardi oldu! İsyan ettiler, Okan Buruk çılgına dönecek: Icardi'yi gören 'Bu nedir?' diyor?
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi son 10 maçta 2 si penaltıdan olmak üzere 3 gol kaydederken, yıldız ismin bu durumu taraftarı da isyan ettirdi. Sarı-Kırmızılılar Icardi'nin son haftalarda düşük performansı sonrası isyan ederken, tepkilerini antrenman fotoğraflarına yazdığı yorumlarda dile getirdi. İşte detaylar...