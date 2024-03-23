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Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

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Spor
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Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

2024-03-23 17:44:08
Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

Suudi Arabistan'da oynanması gereken Süper Kupa krizinin baş müsebbibi olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un şimdi bu seçeneği masaya koyması sonrası otoriterler, "Sayın Başkan bunun sorumlusu sizsiniz" yorumunda bulundular. Süper Kupa finalinin ertelenmeyeceğini açıklayan TFF, Fenerbahçe'nin hedefinde. Sarı-lacivertliler 2 Nisan'da ligden çekilmenin yanı sıra tüm TFF organizasyonlarını boykot etmeyi düşünüyor.

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#1
Foto - Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, Türk futbolunda son dönemde sık sık tartışılan adil olmayan lig koşullarına dikkat çekmek adına önemli bir adım attı.

#2
Foto - Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

Trabzonspor ile oynanan maçta yaşanan olayların ardından kamuoyuna seslenen Koç, kulübün geleceğiyle ilgili kritik bir kararın yol haritasını çizdi.

#3
Foto - Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

Kulüp yönetimi tarafından 2 Nisan tarihinde yapılacak olan kongrede ligden çekilme oylamasının gerçekleştirileceğini açıklayan Başkan Ali Koç, bu kararın Türk futbolunda önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtti.

#4
Foto - Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

Tüm TFF organizasyonlarından çekilme de gündemde

#5
Foto - Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

Ligden çekilme kararının yanı sıra, Süper Kupa finalinin ertelenmemesi sonrası Fenerbahçe'nin TFF tarafından düzenlenen tüm organizasyonlardan çekilme olasılığı da gündeme geldi.

#6
Foto - Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

Camiadan yükselen seslere göre; kulüp kongresinde bu konu da detaylı bir şekilde ele alınacak ve taraftarların görüşüne sunulacak.

#7
Foto - Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

Fenerbahçe camiası, kulübün geleceğiyle ilgili alınacak bu önemli kararları ve olası sonuçlarını merakla beklerken,

#8
Foto - Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

Başkan Ali Koç'un liderliğinde alınacak adımların Türk futbolunda nasıl bir değişim yaratacağı da büyük bir önem taşıyor.

#9
Foto - Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

#10
Foto - Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!

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