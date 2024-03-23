2024-03-23 17:44:08 Yeni kararları herkesi şaşırttı: Ali Koç’un Fenerbahçe’sinden sürpriz çıkış: Tüm planları suya düşecek!
Suudi Arabistan'da oynanması gereken Süper Kupa krizinin baş müsebbibi olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un şimdi bu seçeneği masaya koyması sonrası otoriterler, "Sayın Başkan bunun sorumlusu sizsiniz" yorumunda bulundular. Süper Kupa finalinin ertelenmeyeceğini açıklayan TFF, Fenerbahçe'nin hedefinde. Sarı-lacivertliler 2 Nisan'da ligden çekilmenin yanı sıra tüm TFF organizasyonlarını boykot etmeyi düşünüyor.