Yeni iPhone almayı erteleyin

iPhone 14 Pro, WiFi 6E desteğiyle birlikte 5G teknolojisini kullanacak. Tüm bunlar birleştiğinde daha uzun bir pil ömrü ortaya çıkacağı söyleniyor. Öte yandan modelin 2 TB depolama alanına sahip olabileceği gelen bilgiler arasında. Öyle ki modelin selefi 1 TB’lık bir depolama alanına sahipti. Elbette ülkemizdeki ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda, akla gelen ilk soru fiyatları oluyor. Ancak cevabı da pek iç açıcı değil. iPhone 14 kamera yetenekleri açısından iPhone 13’e kıyasla daha iyi bir performans sunacak. Öte yandan sızıntı bilgiler, Apple’ın kamera için bir bir önceki modele oranla 3 kat daha fazla masraf yaptığı yönünde.