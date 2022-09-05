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Teknoloji-Bilişim
19
Yeni iPhone almayı erteleyin

2022-09-05 19:27:07
Yeni iPhone almayı erteleyin

Kısa süre içerisinde iPhone almayı planlıyorsanız bir süre ertelemekte sizin için büyük fayda var. Zira iPhone 14 modeli yakında tanıtılacak ve bir süre sonra da piyasada olacak.

#1
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Beklenen Apple etkinliğine iki gün kaldı. 7 Eylül akşamı Apple yeni iPhone 14 serisini tanıtacak. ShiftDelete.Net olarak canlı yayında sizlere aktaracağımız model nasıl olacak? Yakın zamanda iPhone alma isteğiniz varsa beklemenizde fayda var. Peki iPhone 14 nasıl olacak?

#2
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Akıllı telefon dünyasının en büyük şirketi Apple, merakla beklenen amiral gemisi iPhone 14 için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Şirket, yeni telefonlarını ve akıllı saatini, 7 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20:00’da Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Theatre‘da tanıtacak.

#4
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Tanıtım etkinliği yaklaştıkça modelin özellikleri de netleşmeye başladı.

#5
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Seride çentik tasarımı, uydu tabanlı mobil iletişim özelliği, geliştirilmiş kamera gibi birçok yenilik kullanıcıları bekliyor olacak. Öte yandan model, A16 Bionic ile donatılacak.

#6
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Daha önce elde edilen bilgiler iPhone 14 Pro modelinin paslanmaz çelik çerçeve yerine titanyum çerçeveye sahip olacak. Öte yandan ön panel tasarımında yeniliğe gidiliyor.

#7
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Şirket, 14 Pro modelinde çentik yerine bazı Android cihazlarda görmeye alışık olduğumuz delik tasarımına yöneliyor. Ancak serideki diğer modellerde çentik devam edecek.

#8
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Daha önce elde edilen bilgiler iPhone 14 Pro modelinin paslanmaz çelik çerçeve yerine titanyum çerçeveye sahip olacak. Öte yandan ön panel tasarımında yeniliğe gidiliyor.

#9
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Şirket, 14 Pro modelinde çentik yerine bazı Android cihazlarda görmeye alışık olduğumuz delik tasarımına yöneliyor.

#10
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Ancak serideki diğer modellerde çentik devam edecek.

#11
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Elde ettiği sızıntı bilgilerle bilinen ünlü isim Jon Prosser, geçtiğimiz aylarda iPhone 14 Pro modelinin görüntülerini yayınladı.

#12
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Model, ilk bakışta çıkıntılı kamera dizilimi ile dikkatleri çekiyor. Düşük ışıkta daha da iyi fotoğrafçılık sunan 48 megapiksel bir sensöre sahip ana kamerası ile gelecek.

#13
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Ek olarak model, arka tarafta üçlü bir dizilime sahip olacak.

#14
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Son olarak sızıntılarıyla ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’in 1.4µm piksel yakalayabilen yeni ultra geniş kamera sensörlerine sahip olacağını belirtti.

#15
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Yeni CMOS görüntüleme sensörüne yeni bir ses bobini motoru (VCM) ve yeni bir kompakt kamera modülü eklenecek.

#16
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

iPhone 14 Pro modeli 6.1 ve Pro Max modeli 6.7 inç boyutlarında olacak. Ek olarak TSMC’nin 6 nanometre işleminde üretilen Qualcomm X65 modemi ile gelecek olan cihazda 48 megapiksel kamerayı barındırmak için Pro modellerinde kamera çıkıntıları biraz daha kalın ve daha geniş olacak.

#17
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

iPhone 14 Pro, WiFi 6E desteğiyle birlikte 5G teknolojisini kullanacak. Tüm bunlar birleştiğinde daha uzun bir pil ömrü ortaya çıkacağı söyleniyor. Öte yandan modelin 2 TB depolama alanına sahip olabileceği gelen bilgiler arasında. Öyle ki modelin selefi 1 TB’lık bir depolama alanına sahipti. Elbette ülkemizdeki ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda, akla gelen ilk soru fiyatları oluyor. Ancak cevabı da pek iç açıcı değil. iPhone 14 kamera yetenekleri açısından iPhone 13’e kıyasla daha iyi bir performans sunacak. Öte yandan sızıntı bilgiler, Apple’ın kamera için bir bir önceki modele oranla 3 kat daha fazla masraf yaptığı yönünde.

#18
Foto - Yeni iPhone almayı erteleyin

Ancak bazı kaynaklar, Apple’ın hali hazırda tüm dünyayı sarsan ekonomik dalgalanmaları hesaba katarak iPhone 13 ile aynı fiyat başlangıcıyla satışa sunacağını söylemişti. Buna paralel olarak başlangıç seviyesi iPhone 14 modelleri 799 dolardan piyasaya çıkabilir. Pro modellerinde ise 100 dolarlık bir fiyat artışı bekleniyor.

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