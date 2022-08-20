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Teknoloji-Bilişim
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Yeni hedefleri Venüs

2022-08-20 21:25:34
Yeni hedefleri Venüs

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ardından özel bir şirket daha Venüs'e uzay aracı yollaycağını ilan etti.

#1
Foto - Yeni hedefleri Venüs

Yıllardır insanlık Mars’a gitmenin ve oraya yerleşmenin planlarını yapıyor. Kızıl gezegenin bu popülerliği devam ederken Venüs ise bu tartışmaların gölgesinde kalmış durumda. Ancak bu durum son bulgular ile birlikte değişecek gibi görünüyor.

#2
Foto - Yeni hedefleri Venüs

Venüs’e yapılacak uzay yolculuklarına bir yenisi ekleniyor Yüksek sıcaklıkları ve inanılmaz yüzey basıncı dikkat çeken Venüs’e NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından önümüzdeki yıllarda uzay araçları yollanacak.

#3
Foto - Yeni hedefleri Venüs

Bunlarla birlikte Yeni Zelanda merkezli bir uzay ajansı da Venüs’ü araştırmaları için araç göndereceğini açıkladı.

#4
Foto - Yeni hedefleri Venüs

Rocket Lab isimli uzay ajansı geçtiğimiz günlerde Aerospace dergisinde Venüs görevi için daha fazla ayrıntı paylaştı.

#5
Foto - Yeni hedefleri Venüs

2023’te planlanan fırlatma ile Venüs’e ilk özel görev olma özelliği taşıyor.

#6
Foto - Yeni hedefleri Venüs

Rocket Lab’ın Photon uzay aracının şirketin Electron roketi ile fırlatılması planlanıyor.

#7
Foto - Yeni hedefleri Venüs

Rocket Lab, Venüs’e yollayacağı uzay aracı ile gezegenin kalın bulut tabakasında herhangi bir canlının yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek istiyor.

#8
Foto - Yeni hedefleri Venüs

Dünya ile olan benzerliği uzun süredir tartışılan Venüs’te şu anda uygun koşullar bulunmasa da hâlâ mikroorganizmaların var olabileceği düşünülüyor.

#9
Foto - Yeni hedefleri Venüs

Roket Lab bu uzay görevi ile Venüs’ün atmosferini araştıracak. Venüs bulutlarının nelerden oluştuğu hakkında veri toplamak isteyen şirket, otofloresan nefelometre adı verilen bir alete sahip sonda yardımıyla gezegenşn yörüngesinde dolaşarak çeşitli örnekler toplayacak.

#10
Foto - Yeni hedefleri Venüs

Electron roketi, Mayıs 2023’te fırlatılacak ve Photon uzay aracını Dünya’nın etrafındaki yörüngeye taşıyacak. Sonrasında uzay aracı ayrılarak Venüs’e doğru yola çıkacak.

#11
Foto - Yeni hedefleri Venüs

Ekim 2023’te yörüngeye ulaşması beklenen uzay aracı Venüs’ün atmosferine Dünya’ya veri gönderecek olan sondayı konuşlandıracak.

#12
Foto - Yeni hedefleri Venüs

Venüs’ün bulut parçacıklarını doğrudan araştırmak için ilk fırsat olan bu görevin sonuçları bilim çevreleri tarafından merakla bekleniyor.

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