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Yeni günün acı haberi Yozgat'tan

2022-09-02 09:18:19
Yeni günün acı haberi Yozgat'tan

Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Yeni günün acı haberi Yozgat'tan

Ankara yönünden Yozgat'a seyir halindeki, E.A. yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil, E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkisinde Demirci Köprüsü bariyerlerine çarptı.

#2
Foto - Yeni günün acı haberi Yozgat'tan

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.A. ve V.A. olay yerinde hayatını kaybetti, H.A. ise yaralandı.

#3
Foto - Yeni günün acı haberi Yozgat'tan

Yaralı, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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