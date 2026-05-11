Eski istibarat şefi Suudi Arabistan'a kurulan büyük tuzağı açıkladı

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yöneticiliğini öven El Faysal, Suudi Arabistan’ın savaşın yıkıcı etkilerinden uzak tutulduğunu ve bugün çatışmaları sona erdirmeye çalışan başlıca aktörlerden biri haline geldiğini belirtti. El Faysal ayrıca Riyad yönetiminin Pakistan ile birlikte diplomatik çözüm çabalarına destek verdiğini, Körfez ülkeleri arasında dayanışmayı koruduğunu ve bölgesel istikrarı önceleyen bir yaklaşım benimsediğini söyledi. Suudi Arabistan’ın Körfez ülkelerine siyasi ve lojistik destek sunduğunu ifade eden El Faysal, Riyad’ın “Körfez’in güvenliğini kendi güvenliği olarak gördüğünü” kaydetti. Yazısının sonunda Suudi yönetiminin izlediği yaklaşımı “devlet aklı ve ileri görüşlülük” olarak nitelendiren El Faysal, Suudi Arabistan’ın bölgesel istikrarı koruma yönündeki politikasını sürdüreceğini ifade etti. Kaynak: Mepa News