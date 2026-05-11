Eski istibarat şefi Suudi Arabistan'a kurulan büyük tuzağı açıkladı
Eski Suudi istihbarat şefi Türki el Faysal ülkesine İran konusunda tuzak kurulmaya çalışıldığını söyledi. Faysal, Riyad’ın İran savaşında izlediği politikaya destek verdi.
Suudi Arabistan’ın eski istihbarat şefi Türki el Faysal, ABD ve İsrail’in İran’a karşı 28 Şubat’ta başlattığı savaşın ardından Suudi Arabistan’ın izlediği politikayı savunarak, Riyad yönetiminin bölgeyi çatışmanın yıkıcı sonuçlarından korumaya çalıştığını söyledi.
Türki el Faysal, Arap basını için kaleme aldığı değerlendirmede, bazı çevrelerin Suudi Arabistan’ın savaş sürecindeki tutumunu eleştirdiğini ancak Krallığın en başından itibaren çatışmayı önlemeye, ardından da diplomatik yollarla sona erdirmeye çalıştığını belirtti.
Suudi Arabistan’ın “gürültüye ve hamasi söylemlere başvurmadan” hareket ettiğini kaydeden El Faysal, Riyad’ın önceliğinin bölgeyi daha geniş çaplı bir savaştan uzak tutmak olduğunu ifade etti.
Eski istihbarat şefi, İran’ın ve bazı aktörlerin Suudi Arabistan’ı doğrudan çatışmanın içine çekmeye çalıştığını öne sürerek, Riyad yönetiminin buna rağmen vatandaşlarının güvenliğini önceleyen bir politika izlediğini söyledi.
El Faysal, Suudi Arabistan’ın İran’a karşılık verebilecek kapasiteye sahip olduğunu ancak böyle bir senaryonun Körfez’deki petrol tesisleri, limanlar ve stratejik altyapılar açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini savundu. İsrail’in Suudi Arabistan ile İran arasında savaş çıkarma planı olduğunu ifade eden El Faysal, “Bu plan başarılı olsaydı bölge bütünüyle yıkım ve felaketin içine sürüklenecekti” ifadelerini kullandı. Böyle bir savaşta binlerce insanın hayatını kaybedebileceğini söyleyen El Faysal, İsrail’in de bölgede tek belirleyici güç haline gelmeye çalıştığını iddia etti.
Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yöneticiliğini öven El Faysal, Suudi Arabistan'ın savaşın yıkıcı etkilerinden uzak tutulduğunu ve bugün çatışmaları sona erdirmeye çalışan başlıca aktörlerden biri haline geldiğini belirtti. El Faysal ayrıca Riyad yönetiminin Pakistan ile birlikte diplomatik çözüm çabalarına destek verdiğini, Körfez ülkeleri arasında dayanışmayı koruduğunu ve bölgesel istikrarı önceleyen bir yaklaşım benimsediğini söyledi. Suudi Arabistan'ın Körfez ülkelerine siyasi ve lojistik destek sunduğunu ifade eden El Faysal, Riyad'ın "Körfez'in güvenliğini kendi güvenliği olarak gördüğünü" kaydetti. Yazısının sonunda Suudi yönetiminin izlediği yaklaşımı "devlet aklı ve ileri görüşlülük" olarak nitelendiren El Faysal, Suudi Arabistan'ın bölgesel istikrarı koruma yönündeki politikasını sürdüreceğini ifade etti.
