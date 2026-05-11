  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlaç sayesinde 13 kişiyi kurtardı: Annem sayesinde hayatta kaldık! Türkiye’ye kafa tutan Hindistan, belasını buldu! Başbakan, ertelemeleri için resmen yalvardı Deliller arasında zorlu mesai En ufak ipucunu bile gözden kaçırmıyorlar Kalbi motor gibi çalıştırıyor! Meğer en sevdiği spor oymuş: Tansiyonu dengede tutuyor! Kalbi güçlendiriyor Dursun Özbek ve Okan Buruk, 'dipte' aldıkları Galatasaray'ı rekorlarla zirveye taşıdı Tüm Türkiye’yi şoke eden aile kavgası! Ünlü kahve markasının patronuyla babası arasında “FETÖ” ve “deli raporu” savaşı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Eski istibarat şefi Suudi Arabistan'a kurulan büyük tuzağı açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eski istibarat şefi Suudi Arabistan'a kurulan büyük tuzağı açıkladı

Eski Suudi istihbarat şefi Türki el Faysal ülkesine İran konusunda tuzak kurulmaya çalışıldığını söyledi. Faysal, Riyad’ın İran savaşında izlediği politikaya destek verdi.

#1
Foto - Eski istibarat şefi Suudi Arabistan'a kurulan büyük tuzağı açıkladı

Suudi Arabistan’ın eski istihbarat şefi Türki el Faysal, ABD ve İsrail’in İran’a karşı 28 Şubat’ta başlattığı savaşın ardından Suudi Arabistan’ın izlediği politikayı savunarak, Riyad yönetiminin bölgeyi çatışmanın yıkıcı sonuçlarından korumaya çalıştığını söyledi.

#2
Foto - Eski istibarat şefi Suudi Arabistan'a kurulan büyük tuzağı açıkladı

Türki el Faysal, Arap basını için kaleme aldığı değerlendirmede, bazı çevrelerin Suudi Arabistan’ın savaş sürecindeki tutumunu eleştirdiğini ancak Krallığın en başından itibaren çatışmayı önlemeye, ardından da diplomatik yollarla sona erdirmeye çalıştığını belirtti.

#3
Foto - Eski istibarat şefi Suudi Arabistan'a kurulan büyük tuzağı açıkladı

Suudi Arabistan’ın “gürültüye ve hamasi söylemlere başvurmadan” hareket ettiğini kaydeden El Faysal, Riyad’ın önceliğinin bölgeyi daha geniş çaplı bir savaştan uzak tutmak olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Eski istibarat şefi Suudi Arabistan'a kurulan büyük tuzağı açıkladı

Eski istihbarat şefi, İran’ın ve bazı aktörlerin Suudi Arabistan’ı doğrudan çatışmanın içine çekmeye çalıştığını öne sürerek, Riyad yönetiminin buna rağmen vatandaşlarının güvenliğini önceleyen bir politika izlediğini söyledi.

#5
Foto - Eski istibarat şefi Suudi Arabistan'a kurulan büyük tuzağı açıkladı

El Faysal, Suudi Arabistan’ın İran’a karşılık verebilecek kapasiteye sahip olduğunu ancak böyle bir senaryonun Körfez’deki petrol tesisleri, limanlar ve stratejik altyapılar açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini savundu. İsrail’in Suudi Arabistan ile İran arasında savaş çıkarma planı olduğunu ifade eden El Faysal, “Bu plan başarılı olsaydı bölge bütünüyle yıkım ve felaketin içine sürüklenecekti” ifadelerini kullandı. Böyle bir savaşta binlerce insanın hayatını kaybedebileceğini söyleyen El Faysal, İsrail’in de bölgede tek belirleyici güç haline gelmeye çalıştığını iddia etti.

#6
Foto - Eski istibarat şefi Suudi Arabistan'a kurulan büyük tuzağı açıkladı

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yöneticiliğini öven El Faysal, Suudi Arabistan’ın savaşın yıkıcı etkilerinden uzak tutulduğunu ve bugün çatışmaları sona erdirmeye çalışan başlıca aktörlerden biri haline geldiğini belirtti. El Faysal ayrıca Riyad yönetiminin Pakistan ile birlikte diplomatik çözüm çabalarına destek verdiğini, Körfez ülkeleri arasında dayanışmayı koruduğunu ve bölgesel istikrarı önceleyen bir yaklaşım benimsediğini söyledi. Suudi Arabistan’ın Körfez ülkelerine siyasi ve lojistik destek sunduğunu ifade eden El Faysal, Riyad’ın “Körfez’in güvenliğini kendi güvenliği olarak gördüğünü” kaydetti. Yazısının sonunda Suudi yönetiminin izlediği yaklaşımı “devlet aklı ve ileri görüşlülük” olarak nitelendiren El Faysal, Suudi Arabistan’ın bölgesel istikrarı koruma yönündeki politikasını sürdüreceğini ifade etti. Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Destici, 33 kişinin 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmesine öfke kustu: Hepsini asacağız!
Gündem

Destici, 33 kişinin 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmesine öfke kustu: Hepsini asacağız!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bartın’ın Amasra ilçesinde 33 kişinin 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasın..
Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı
Gündem

Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Özgür Özel'in Ak Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için “Gerekirse boşa k..
ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı
Gündem

ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı

ABD merkezli veri analizi şirketi Palantir, İsrail ordusuna hedef belirleme ve veri analizi odaklı yapay zeka desteği sunarken, bu teknoloji..
Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!
Gündem

Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını Uzay Kuvvetleri aracılığıyla anlık olarak takip ettiklerini belirtere..
CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!
Gündem

CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da gözdeleri arasında bulunan CHP’nin Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında ortaya atı..
Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!
Sosyal Medya

Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!

İtalya'nın Milano kentinde eğitimini sürdüren bir genç kız, modern Avrupa'nın göbeğinde Orta Çağ karanlığını aratmayan bir ayrımcılığa maruz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23