Başvuru yapmayı unutanlar dikkat! Son tarih yaklaşıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başvuru yapmayı unutanlar dikkat! Son tarih yaklaşıyor!

Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartıldı. Ek doğum izni hakkı isteyen anneler için ise verilen süre Cuma günü doluyor.

Foto - Başvuru yapmayı unutanlar dikkat! Son tarih yaklaşıyor!

15 MAYIS SON! Ek doğum izninden faydalanmak isteyenlerin başvuruda bulunması için 10 iş günü süresi tanındı. Bu süre ise Cuma günü doluyor. 15 Ekim 2025 tarihinden itibaren doğum yapmış işçi, memur, kamudaki sözleşmeli personel ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli anneler 8 haftalık ek doğum izni için 15 Mayıs Cuma gününe kadar başvuru yapabilecekler.

Foto - Başvuru yapmayı unutanlar dikkat! Son tarih yaklaşıyor!

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR İşverenlerin ise ek doğum izni başvurularını reddetme hakkı bulunmuyor. Doğum izni ve doğum sonrası diğer izinler emredici niteliktedir. İşveren ek doğum izni başvurusunu reddederse işçi iş sözleşmesini haklı fesih yaparak kıdem tazminatını almak suretiyle işten ayrılabilir. Böyle bir muamele ile karşılaşan işçi işveren hakkında manevi tazminat davası da açabilir.

Foto - Başvuru yapmayı unutanlar dikkat! Son tarih yaklaşıyor!

SÜT İZNİ DE VERİLİYOR İsteği halinde kadın işçilere 24 haftalık doğum izni süresinin bitiminden veya çoğul gebelik halinde 26 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Kadın işçiler, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saat süt izni kullanır. Memurlar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç mali hakları ile sosyal yardımları dahil maaşlarını kurumlarından almaya devam ederler.

Foto - Başvuru yapmayı unutanlar dikkat! Son tarih yaklaşıyor!

SGK ÖDEME YAPAR İşçilere ise doğum izni süresince Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş göremezlik ödeneği verilir.

Foto - Başvuru yapmayı unutanlar dikkat! Son tarih yaklaşıyor!

Halk arasında rapor parası olarak adlandırılan iş göremezlik ödeneği, son 12 aylık ortalama prime esas kazancının 3’te 2’si oranında ödenir. Ancak, işçinin son 12 aylık ücreti ne olursa olsun 2026 yılında ödenecek 1 günlük iş göremezlik ödeneği 734 TL’den, 30 gün için verilecek ödenek ise 22.020 TL’den az olamaz.

