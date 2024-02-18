Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

• Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 5.999 TL • Sinbo Elektrikli Süpürge 1.399 TL • Arzum Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL • 500 ml Çelik Termos 199 TL • Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı 379 TL • 12 Parça 4 Kişilik Kahvaltılık 339 TL • 13 Parça Kahvaltı Takımı 279 TL • 3'lü Lüster Cam Kayık Tabak 109 TL • 350 cc Borosilikat Titanic Bardak 44,95 TL • Cam Pipetli Bardak 89,95 TL • 230 ml Sprey Yağlık 49,95 TL • Esse Siena Porselen Kayık Tabak 69,95 TL • Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 52,95 TL • 4'lü Kahve Takımı 169 TL • Lina Çerezlik 10,95 TL • Akasya Yaprak Çerezlik 19,95 TL • Seramik Pasta Tabağı 19,95 TL • Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL • 2'li Evoks Pasta Seti 52,95 TL • Aloe Vera Saksı Çiçeği 17,50 TL • Kaktüs 7,50 TL • 3'lü Mermer Desenli Metal Ayaklı Zigon Sehpa 349 TL • 3'lü Bienwood Bie Ahşap Plastik Saklama Kabı 99 TL • Ahşap 3 Katlı Çok Amaçlı Raf 99 TL