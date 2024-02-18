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Ekonomi
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Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

2024-02-18 10:34:06
Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

ŞOK 21 Şubat 2024 güncel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu Çarşamba; Televizyondan Samsung, iPhone ve Xiaomi marka cep telefonlarına, kahvaltılık takımlardan bebek yatağı ile nevresim setlerine ve oyuncaklara kadar sürpriz fırsatlar dikkat çekiyor. İşte, 21 Şubat ŞOK indirimleri...

#1
Foto - Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

• Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 5.999 TL • Sinbo Elektrikli Süpürge 1.399 TL • Arzum Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL • 500 ml Çelik Termos 199 TL • Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı 379 TL • 12 Parça 4 Kişilik Kahvaltılık 339 TL • 13 Parça Kahvaltı Takımı 279 TL • 3'lü Lüster Cam Kayık Tabak 109 TL • 350 cc Borosilikat Titanic Bardak 44,95 TL • Cam Pipetli Bardak 89,95 TL • 230 ml Sprey Yağlık 49,95 TL • Esse Siena Porselen Kayık Tabak 69,95 TL • Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 52,95 TL • 4'lü Kahve Takımı 169 TL • Lina Çerezlik 10,95 TL • Akasya Yaprak Çerezlik 19,95 TL • Seramik Pasta Tabağı 19,95 TL • Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL • 2'li Evoks Pasta Seti 52,95 TL • Aloe Vera Saksı Çiçeği 17,50 TL • Kaktüs 7,50 TL • 3'lü Mermer Desenli Metal Ayaklı Zigon Sehpa 349 TL • 3'lü Bienwood Bie Ahşap Plastik Saklama Kabı 99 TL • Ahşap 3 Katlı Çok Amaçlı Raf 99 TL

#2
Foto - Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

• Bebek Nevresim Seti 199 TL • Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL • Bebek Yorganı 145 TL • 2'li Bebek Yastık Kılıfı 49,95 TL • 4'lü Ağız Silme Bezi 44,95 TL • Bebek Yastığı 49,95 TL • Bebek Nakışlı Kundak Banyo Havlusu 129 TL • Katlanır Maşrapa 34,95 TL • Katlanır Çocuk Küveti 319 TL • Araba Lazımlık 149 TL • Kanz Mama Sandalyesi 399 TL • Pilsan Eğitici Klozet Kedi ve Köpek 399 TL • Eğitici İlk Adım Arabası 499 TL • Smart Bul Tak Araba 119 TL • Gokidy Bultak Kaplumbağa 79,95 TL • Halkalı Araba 69,95 TL • Duygusal Oyuncak Tırtıl 59,95 TL • Kurbağa Kule 99,95 TL • ERPA 3'lü Banyo Arkadaşları 59,95 TL • Bebiş Bebek 119 TL • Kırılmaz Arabalar 59,95 TL • Sevimli Hayvanlı Aktivite Küpler 149 TL • Komik Karakterler 3'lü 59,95 TL • Sevimli Hayvanlı Aktivite Halısı 149 TL • Sevimli Hayvanlar Ailesi 129 TL

#3
Foto - Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Mor 16.999 TL

#4
Foto - Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Siyah 16.999 TL

#5
Foto - Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Yeşil 16.999 TL

#6
Foto - Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

Samsung Galaxy A346E 256 GB 12.389 TL

#7
Foto - Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

Vivo Y16 32 GB 4.099 TL

#8
Foto - Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

Oppo A16 64 GB 5.799 TL

#9
Foto - Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

Apple iPhone 15 Pro 128 GB 54.999 TL

#10
Foto - Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

Apple iPhone 15 Pro Max 256 White GB 77.999 TL

#11
Foto - Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Black 77.999 TL

#12
Foto - Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

Apple iPhone 12 128 GB 27.599 TL

#13
Foto - Yeni fırsatları başlıyor! ŞOK’ta haftanın yeni indirimleri

Apple iPhone 11 64 GB 22.699 TL

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