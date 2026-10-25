Bu rakamlar Galatasaraylıları coşturuyor: Ses getirecek istatistik: Osimhen Fenerbahçe'ye hiç kaybetmedi
Galatasaray'ın gol makinası Osimhen'in bu istatistiği taraftarı mest ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın gol makinası Osimhen'in bu istatistiği taraftarı mest ediyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe yarın RAMS Park'ta karşılaşacak. Nijeryalı yıldız golcü Osimhen, Sarı-Kırmızılı formayla bugüne kadar hiç Fenerbahçe mağlubiyeti yaşamadı.
Galatasaray 2024 Eylül'ünde Victor Osimhen'i Napoli'den kiralamıştı. O sezonun sonunda ise İtalyan ekibine 75 milyon euro ödendi. 1.86 boyundaki santrforla 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavele yapıldı. Sarı-Kırmızılılar yarın Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Ve Victor Osimhen, sahaya çıktığı Fenerbahçe karşılaşmalarının tamamında yenilgi görmedi:
Süper Lig (4 maç): 2 galibiyet, 2 beraberlik Türkiye Kupası: (1 maç): Galibiyet
27 yaşındaki santrfor, bu 5 mücadelede toplam 3 gol ve 1 asist üretti. Osimhen, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen maçta Nijerya Milli Takımı'ndaydı.
Victor Osimhen'in ayrıntılı Fenerbahçe karnesi ise şöyle:
Süper Lig: 21.09.2024: 3-1 (1 asist) 24.02.2025: 0-0 01.12.2025: 1-1 (skor katkısı yok) 26.04.2026: 3-0 (1 gol)
Türkiye Kupası (çeyrek final): 02.04.2025: 2-1 (2 gol)
Nijeryalı futbolcu yarınki derbide de Galatasaray'ın en büyük gol umudu olacak.
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