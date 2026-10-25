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Türkiye ile anlaşıp ABD'ye resti çektiler: Nota verdiler

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Türkiye ile anlaşıp ABD'ye resti çektiler: Nota verdiler

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile yaptıkları deniz yetki anlaşmasını resmiyete döken Libya, ABD'ye nota verdi.

#1
Foto - Türkiye ile anlaşıp ABD'ye resti çektiler: Nota verdiler

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, karşılıklı saygı, ulusal egemenliğin korunması ve diplomatik normlara bağlılığın devletler arası ilişkilerin temel ilkeleri olduğu vurgulandı.

#2
Foto - Türkiye ile anlaşıp ABD'ye resti çektiler: Nota verdiler

Trump’ın ifadeleri nedeniyle ABD’nin Trablus’taki maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiği ifade edildi.

#3
Foto - Türkiye ile anlaşıp ABD'ye resti çektiler: Nota verdiler

Notada, Trump’ın ifadeleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılarak ifadelerin düzeltilmesinin talep edildiği aktarıldı.

#4
Foto - Türkiye ile anlaşıp ABD'ye resti çektiler: Nota verdiler

Açıklamada ayrıca, Bakanlığın egemen bir devlet olarak Libya'nın ve halkının onurunu zedeleyecek, itibarını baltalayacak ya da seçim tartışmaları ve iç siyasi hesaplara dahil edecek her türlü açıklamayı reddettiğini vurgulandı.

#5
Foto - Türkiye ile anlaşıp ABD'ye resti çektiler: Nota verdiler

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD Başkanı Trump dün Georgia eyaletinde yaptığı seçim mitingindeki konuşmasında, Libya, Yemen, Somali ve Haiti gibi ülkeleri hedef alan tahkir edici sözlerin yanı sıra "terörle enfekte olmuş ülkeler" ifadelerini kullanmıştı.

#6
Foto - Türkiye ile anlaşıp ABD'ye resti çektiler: Nota verdiler

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Libya hakkında kullandığı "tahkir edici" sözlerine "ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde sürdürüyor, Libya'nın ve halkının onurunun seçim tartışmalarının konusu olmasını asla kabul etmiyoruz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

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