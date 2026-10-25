Cengiz Holding devasa rezervi çıkarmaya gidiyor: Yetkililerle masaya oturdular

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, enerji sektöründe Özbekistan’ın en büyük yatırımcılarından olan Cengiz Holding, şimdi de rotasını madenciliğe çevirdi. Özbekistan’da her biri 240 MW’lık kurulu güce sahip Taşkent ve Sirdaryo kentlerindeki doğalgaz çevrim santrallerini yapan Cengiz Holding, son olarak Cizzak şehrinde de 550 MW’lık yeni bir doğalgaz kombine çevrim santrali inşa eden Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz, geçtiğimiz hafta Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelmişti.