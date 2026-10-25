Cengiz Holding devasa rezervi çıkarmaya gidiyor: Yetkililerle masaya oturdular
Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz'in şirketi CENERGO önemli bir hamleye imza attı. Şirket kritik madene yatırım yapacak. Detaylar belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz'in şirketi CENERGO önemli bir hamleye imza attı. Şirket kritik madene yatırım yapacak. Detaylar belli oldu.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, enerji sektöründe Özbekistan’ın en büyük yatırımcılarından olan Cengiz Holding, şimdi de rotasını madenciliğe çevirdi. Özbekistan’da her biri 240 MW’lık kurulu güce sahip Taşkent ve Sirdaryo kentlerindeki doğalgaz çevrim santrallerini yapan Cengiz Holding, son olarak Cizzak şehrinde de 550 MW’lık yeni bir doğalgaz kombine çevrim santrali inşa eden Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz, geçtiğimiz hafta Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelmişti.
Görüşmede enerji ve altyapı dışında jeoloji alanında da yeni işbirlikleri için fırsatlar masaya yatırılmıştı. O görüşmenin üzerinden 10 gün geçmeden, Cengiz madencilik konusunda ilk adımı attı. Cengiz Holding, Özbekistan’ın ‘Kara Elmas’ı için masaya oturdu.
Özbekistan’ın Surkhandarya ve Taşkent bölgelerindeki kömür yatakları da dahil olmak üzere jeolojik araştırmalar ve mineral yataklarının geliştirilmesi için yapılan görüşmeye ülkenin Madencilik ve Jeoloji Bakan Birinci Yardımcısı Feruza Khamidova ile Cengiz Holding'in Özbekistan Bölge Müdürü ve bölgedeki şirketi CENERGO LLC Genel Müdürü Caner Karabay katıldı.
Görüşmede taraflar, Özbekistan genelinde umut vadeden bölgelerde jeolojik araştırmaların yapılması ve iki bölgede kömür arama ve üretimi fırsatlarını değerlendirdi. Cengiz Holding’in şirketi CENERGO LLC yönetimine Özbekistan’daki Yeraltı Kaynakları Kanunu'nun revize edilmiş hali hakkında bilgi verildi.
16 Ekim’de başkent Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yapılan görüşmeye, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in yanı sıra ülkedeki bir diğer önemli Türk yatırımcısı Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı katılmıştı.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Yakıt ve Enerji Sektörü Yatırımcıları Konseyinin ilk toplantısı kapsamında Taşkent’te bulunan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile birer görüşme gerçekleştirdi. Mirziyoyev ile Cengiz arasında yapılan görüşmede enerji, jeoloji ve altyapı alanlarındaki projelerin genişletilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca termik santrallerin kurulması ve elektrik dağıtım şebekelerinin modernizasyonuna yönelik projeler değerlendirildi.
Son 10 yılda enerji piyasasının özel yatırımlara açıldığını ve kamu-özel sektör işbirliği mekanizmalarının devreye alındığını kaydeden Mirziyoyev, bu dönemde sektöre 35 milyar dolar yatırım yapıldığını ifade etti. Mirziyoyev, güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerinin katkısıyla yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 31’e ulaştığını bildirdi.Özbekistan’da enerji sektöründeki yatırımcılarla yapılan görüşmeler kapsamında toplam 4,7 milyar dolar değerinde 6 büyük proje için anlaşmalar imzalandı. Toplantı kapsamında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda 3 bin megavat elektrik üretim kapasitesi ile 400 megavat enerji depolama kapasitesinin oluşturulması planlanıyor.
Toplantıda Özbekistan’ın 2030’a kadar 22 bin megavat yeni enerji üretim kapasitesi kurmayı, yıllık elektrik üretimini 129 milyar kilovatsaatin üzerine çıkarmayı ve yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payını yüzde 54’e yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.
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