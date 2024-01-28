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Spor
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Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

2024-01-28 12:58:30
Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

Son dakika haberi: Galatasaray, 30 milyon Euro'su garanti, bonuslarla 35 milyon Euro'yu bulacak bir anlaşma ile Sacha Boey'yi Bayern Münih'e gönderdi. Sarı-Kırmızılılar ile Alman devi arasındaki bonusların içeriği de belli oldu. Buna göre Bayern Münih, Sacha Boey'un sözleşmesindeki sürpriz bir maddeyi sonradan kabul etmemesi durumunda Galatasaray'a tazminat ödeyecek. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi önceki gece neticeye ulaştı ve Sacha Boey, 30 milyon Euro garanti (1 milyar TL) + 5 milyon Euro bonusla Bayern Münih'e transfer oldu.

#2
Foto - Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir" denildi.

#3
Foto - Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

Bu arada Bayern'in dün Augsburg'u 3-2 yendiği maçtan sonra konuşan kulübün sportif direktörü Christoph Freund, "Sacha Boey herhangi bir oyuncu değil. Çok istediğimiz bir oyuncuydu. Onu uzun zamandır takip ediyorduk...

#4
Foto - Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

"O, bizim için 'rüya' oyuncu. Transferin gerçekleşmesi bizi çok mutlu edecek. Takımımıza çok yüksek enerji, güç ve fiziksellik katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

2020-21 sezonu öncesi Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro karşılığında Galatasaray'a katılan oyuncu, değerini fersah fersah öteye taşıyan transferin altına imzasını attı.

#6
Foto - Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

Fransız futbolcu için anlaşma gereği eski kulübüne ve eski menajerine %5'lik pay ödenecek.

#7
Foto - Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

Sacha Boey ise Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Fransız oyuncu 3 milyon Euro'nun üzerinde ücret alacak.

#8
Foto - Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

Detaylar arasında ise kolay bonuslar olarak şunlar var:

#9
Foto - Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

1- Sacha Boey'in Fransa Milli Takımı kadrosuna seçilmesi. 2- Oyuncunun Fransa ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giymesi.

#10
Foto - Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

3- Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkması. 4- Bayern Münih ile Bundesliga'da şampiyonluk kupasını kazanması. 2 MAÇTAN 7 MİLYON EURO DAHA BONUS GELEBİLİR Anlaşmanın en dikkat çekici detaylarından biri de Bayern Münih ile G.Saray'ın Almanya'da Allianz Arena'da hazırlık maçı yapması ve tüm gelirin Aslan'a kalması...

#11
Foto - Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

Bavyera kulübü bu sezon lig maçlarında biletlerini 15-80 Euro arasında satarken 75 bin kişilik stadın tamamen dolması halinde iki karşılaşmadan elde edilecek gelir 7 milyon Euro'ya (230.7 milyon TL) kadar çıkacak.

#12
Foto - Yeni fırsatlar paylaşıldı! Boey bir ilki başlattı artık! Yok böyle bir sözleşme…

Öte yandan Alman ekibi, hazırlık maçı yapmak istemezse her karşılaşma için 1.5 milyon Euro tazminat ödeyecek.

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