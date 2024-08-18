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Ekonomi
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Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

2024-08-18 15:38:11
Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Bu yıl emekli olacak sigortalılar için beş önemli gelişme yaşanacak: Yüksek Güncelleme Rakamları: 2025 yılı için belirlenen yüksek güncelleme rakamları, emeklilerin maaşlarını artıracak. Bu güncellemeler, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olacak. Taban Maaş Artışı: Emeklilerin maaşlarında taban maaş artışı yapılacak. Bu artış, düşük maaş alan emeklilerin gelirlerini yükseltecek ve daha dengeli bir maaş yapısı sağlayacak. Promosyonlar: Emeklilere yönelik yeni promosyon uygulamaları getirilecek. Bu promosyonlar, emeklilerin ek gelir elde etmelerine yardımcı olacak ve finansal durumlarını destekleyecek. Enflasyon Artışları: Enflasyon oranlarına bağlı olarak maaş artışları yapılacak. Bu düzenleme, emeklilerin satın alma güçlerini korumayı amaçlayacak ve enflasyon karşısında maaşların değer kaybetmesini engelleyecek. Ekstra Yardımlar ve Destekler: Emeklilere yönelik ekstra yardımlar ve destekler sağlanacak. Bu yardımlar, sağlık hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabilir ve emeklilerin yaşam kalitesini artırabilir.

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#1
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Emekli maaşları ile ilgili haberler ana gündem konusu olmaya devam ediyor. 2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesinden sonra birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor.

#2
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Emeklilerle ilgili tüm kamu kurumları, bankalar ve özel şirketler ile protokoller yapılarak indirim imkanları sağlandı. Bu indirimler emekliler. gov. tr adresinde listeler halinde yayımlanıyor.

#3
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Ocak ayında enflasyon artışının dışında refah payı ile birlikte yüzde 49.25 oranında artış yapılırken Temmuz ayında 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 24.73 oranında artış yapıldı.

#4
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Her iki artışa bakıldığında yıllık kümülatif artış yüzde 86.16'yı bulmuş oldu.

#5
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Bunların dışında taban promosyon miktarları da 5 bin ila 12 bin liraya çıkartılırken bankalar rakamı 24 bin liraya kadar taşıdı.

#6
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Enflasyon artışlarının dışında sıfır zam tehlikesini de ortadan kaldırmak üzere taban maaşta da artış yapıldı.

#7
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkartıldı. Bütün bu gelişmelerden mevcut emekliler yararlanırken bu yıl emekli olacaklar da etkilenecek.

#8
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

YENİ EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT! Birincisi hem geçtiğimiz Ocak'taki yüzde 49.25 hem de Temmuz ayında yapılan yüzde 19.31- 24.73 artışlardan sadece mevcut emekliler değil, bu yıl emekli olacak sigortalılar da yararlanacak.

#9
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Bu artışlar, bu yıl emekli aylığı bağlanacak herkese yansıtılacak.

#10
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Yıl sonuna kadar emekli olanların hem Ocak hem Temmuz zamları yansıtılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek. Böylece hesaplanan maaşların içinde 2024 yılı yüzde 86.16 oranındaki artış da olacak.

#11
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

TABAN AYLIK 12.500 TL OLDU İkincisi taban aylık da yaşanacak. Taban aylık tutarı da yeni düzenleme ile 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Yeni taban aylık Temmuz ödeme dönemi itibariyle uygulamaya alındı.

#12
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Bundan yeni emekliler de yararlanacak. Emeklilik için başvuran kişilere, hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altındaysa 12 bin 500 lira yatırılacak.

#13
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

EMEKLİYE PROMOSYON 24 BİN TL'Yİ GÖRDÜ Üçüncü imkan promosyonla verilecek. Temmuz ayında yapılan enflasyon artışıyla birlikte emeklilerin maaş dilimleri değişti. Buna göre taban miktarları yükselen promosyonlar da birçok emekli için değişmiş oldu.

#14
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Bankaların promosyon kampanyaları da Temmuz ayıyla birlikte hareketlendi. 4 farklı maaş dilimine göre farklı ödeme yapılırken, emekliler için 24 bin liraya varan promosyon imkanı ortaya çıktı. Yeni emekliler de aylığı bağlanır bağlanmaz promosyon başvurusu yapıp, kampanyalardan yararlanabilecek.

#15
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Mevcut kampanyalara göre, en düşük 12 bin 500 lira maaş bağlanan emekli, seçtiği bankaya göre 8 bin ile 20 bin lira arasında promosyon alabilecek.

#16
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

15 bin ile 19 bin 999 lira arasında aylık bağlanan emekli 10 bin ile 22 bin lira, 20 bin lira üzeri aylığı olan da 12 bin ile 24 bin lira arasında promosyon alabilecek.

#17
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

EMEKLİLERE İNDİRİM İMKANI Dördüncü imkan ise indirim kampanyaları ile olacak. Emekliler için devreye alınan yüzlerce firmanın katıldığı indirim kampanyaları hem mevcut emekliler için hem de yeni emekli olacak sigortalılar için geçerli olacak. emekliler. gov.tr adresinde listelenen kamu, özel sektör ve banka indirim kampanyalarından herkes yararlanacak.

#18
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Bu arada öğrenci yurtları da emeklilere ücretsiz sunulurken kamu sosyal tesislerinde indirimler yapılacak. Ulaşımda TCDD ve THY emeklilere özel indirimler sunarken, mobilyacıdan, restorana, kuaförden, kafelere kadar birçok sektörde özel şirketler SGK ile anlaşma yaparak indirim kampanyaları düzenliyor.

#19
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINDA YÜKSEK ENFLASYON ETKİSİ HİSSEDİLECEK Beşinci imkan ise bu yıl emekli olacaklar için geçerli olacak. Emekli maaşı hesaplanırken kullanılan güncelleme parametreleri, enflasyon ve büyüme rakamlarından oluşuyor.

#20
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Buna göre 2024 yılında emekli olacaklar için 2023 yılı rakamları geçerli olacak. 2023'de hem enflasyonun yüksek çıkması hem de büyümenin yüksek olması 2024'deki güncelleme rakamını yukarı taşıdı.

#21
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Buna göre 2025'de emekli olacaklar için 2024 rakamları geçerli olacak. 2024 yılı enflasyon ve büyüme tahminleri 2023'ün gerisinde kalıyor.

#22
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Bu yüzden 2024'de 1.66 olan güncelleme katsayısı 2025'de 1.33'ler seviyesine inecek. Bu da maaşlarda yüzde 30'un üzerinde bir fazlalık anlamına geliyor.

#23
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Emeklilik başlangıcı dilekçenin verildiği aydan sonraki ayın başı olarak kabul ediliyor. Yani Ağustos ayında herhangi bir günde dilekçe veren bir sigortalının emekliliği 1 Eylül itibarıyla başlatılıyor.

#24
Foto - Yeni emekli olacaklar bu tarihi kaçırmayın!

Maaş hesabı da 1 Eylül itibariyle yapıldığı için maaş ödeme gününde fark veriliyor. Dolayısıyla Aralık ayından önce dilekçe vermek gerekiyor. Çünkü Aralık ayında dilekçe veren bir sigortalının emeklilik hesabı 1 Ocak 2025'te başlamış olacak.

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