Yeni düzenlemeler meyve veriyor: MHRS randevu sisteminde olumlu gelişmeler

TÜRKİYE GENOM BANKASI'NI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ: TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ise TÜSEB olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak, Türkiye Genom Bankası'nı oluşturmayı hedeflediklerini bu doğrultuda 1 yıl içinde 10 bin gen topladıklarının bilgisini verdi. Bu yıl TÜSEB bünyesinde, kanser hastaları için ileri teknoloji bir tedaviyi geliştirdiklerine işaret eden Kervan, "CAR-T tedavisi, geçen hafta onkoloji hastanesinde ilk hastamıza enjeksiyonu yapıldı. Herhangi bir sorunu yok, hastamızı şu anda sağlıklı takip ediyoruz." dedi. Kervan, sadece tıbbi cihazlar değil, ilaçlar konusunda da araştırmalar yaptıklarını dile getirerek, "Özellikle SMA hastalarının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. İlk öncelikli ilaçlarımızdan birisiydi. Türkiye'de yerli bir ilaç firmasıyla birlikte SMA hastaları için bir ilaç geliştirdik. Bu ilacın klinik çalışmalarına önümüzdeki ay inşallah başlayacağız. Klinik çalışmalara başlamamızla birlikte artık bu hastalarımız bu tedaviye ulaşabilecekler." ifadesini kullandı. Dijital yapay zekayla birlikte sağlık data sistemine sahip olduklarına dikkati çeken Kervan, Sağlık Bakanlığı, TÜSEB ve ASELSAN ile taşınabilir bir akciğer röntgen grafisini yapay zekayla geliştirerek dünyada üçüncü bir cihazı geliştirdiklerini bildirdi. Kervan, "Kuduz aşısını tamamen kendi hücrelerimizden geliştirdik. Kuduzla ilgili klinik çalışmalarımıza birkaç ay içinde başlıyoruz. 2 yıl içinde ülkemizin tüm aşılarını kendimiz üretebilmeyi hedefliyoruz." dedi. Yaptıkları en önemli işlerden birinin ASELSAN ile birlikte kalp akciğer makinesini geliştirmek olduğunu vurgulayan Kervan, "Kalp akciğer makinesinin tüm testlerini tamamladık; inşallah 2026'nın başında klinik çalışmalarını başlatıyoruz. Diğer önemli bir geliştirdiğimiz cihaz ise yine tüm Türk mühendisleriyle birlikte yaptığımız diyabet hastaları için glikoz izleme cihazı. Bu glikoz izleme cihazının da önümüzdeki ayda klinik çalışmalarını başlatmış olacağız." diye konuştu.