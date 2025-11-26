AA Giriş Tarihi: Yeni düzenlemeler meyve veriyor: MHRS randevu sisteminde olumlu gelişmeler
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptıkları düzenlemeler ve alınan tedbirlerle, randevu bekleyen hasta sayısını 4 milyondan 400 binin altına indirerek bekleme oranını yüzde 90 azalttıklarını ve MHRS’de 79 branşın 72’sinde artık aynı gün randevu imkânı sağladıklarını açıkladı. Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, insanoğlunun var olduğu günden bu yana şifanın izini sürdüğünü, hastalığın karşısında hikmeti aradığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun, milletin kaderine yön veren tarihsel bir dirilişin hamlesine dönüştüğünü vurgulayan Memişoğlu, "Sağlık alanında ortaya koyduğunuz sarsılmaz irade, ülkemizi bilgiyi üreten, teknolojiye yön veren ve küresel ölçekte söz sahibi olan güçlü bir sağlık aktörüne dönüştürmektedir. Bu yüksek vizyondan ilhamla şekillendirdiğimiz Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirerek, yepyeni bir dönemin kapılarını araladık." ifadesini kullandı. Göreve geldikleri günden itibaren, kapsamlı analizler yaparak 79 yeni mevzuat düzenlemesini gerçekleştirdiklerini bildiren Memişoğlu, ekibiyle birlikte 81 ilin tamamını yerinde değerlendirdiklerini söyledi. Memişoğlu, bu süreç sonucunda, sağlık politikalarını, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" olarak yeniden tanımladıklarının bilgisini verdi. "Koruyan Sağlık" yaklaşımıyla vatandaşların hastalanmadan sağlıklı kalmasını hedeflediklerine dikkati çeken Memişoğlu, "Geliştiren Sağlık" anlayışıyla, bugünün ihtiyaçlarının ötesine geçip, geleceğin risklerini de dikkate alarak, Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesi'ni hazırladıklarını bildirdi. Memişoğlu, "Üreten Sağlık" modeliyle de yerli ve milli sağlık teknolojilerini geliştiren, kendi çözümünü üreten ve sağlıkta tam bağımsızlığı hedefleyen bir üretim ekosistemini, kurmaya başladıklarını belirterek, "Sağlıkta bağımsızlık, milli güvenliğin ayrılmaz parçasıdır" yaklaşımı doğrultusunda, sağlığı önemli bir güç alanı olarak yeniden konumlandırdıklarını dile getirdi.