Yeni düzenleme bugün devreye girdi! Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni düzenleme bugün devreye girdi! Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat

Kredi kartıyla temassız alışverişlerde şifresiz işlem limiti bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi. Uygulama bugün itibarıyla devreye girdi. İşte ayrıntılar..

Foto - Yeni düzenleme bugün devreye girdi! Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat

Kredi kartı ile temassız ödeme işlemlerinde yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Kredi kartı ile şifre girmeksizin yapılan temassız ödemelerdeki limit bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi. Böylece limitler bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseldiği için yüzde 66,66'lık artış meydana geldi.

Foto - Yeni düzenleme bugün devreye girdi! Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat

Şifre ile yapılan işlemlerin yerini kısa süre önce temassız işlemler aldı. Ödeme kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlayan temassız işlem giderek yaygınlaşıyor.

Foto - Yeni düzenleme bugün devreye girdi! Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat

Temassız ödeme limitleri bilinçli olarak tüm limiti kapsamıyor ve 2 bin 500 liradan oluşuyor. Bunun nedeni ise güvenlik. Çünkü kısa süre önce vatandaşların çanta ve cüzdanlarından yasa dışı ödeme alınıyordu.

Foto - Yeni düzenleme bugün devreye girdi! Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat

TEMASSIZ ÖDEME ZORUNLU DEĞİL Kredi kartı ya da banka kartında temassız ödeme özelliği olan herkes bu özellikten faydalanabilir.

Foto - Yeni düzenleme bugün devreye girdi! Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat

Temassız ödeme özelliğini kullanmak istemeyenler ise internet bankacılığı ya da mobil bankacılık işlemlerinden temassız ödeme özelliğini kullanıma kapatabilir.

