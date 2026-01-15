Yeni düzenleme bugün devreye girdi! Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat
Kredi kartıyla temassız alışverişlerde şifresiz işlem limiti bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi. Uygulama bugün itibarıyla devreye girdi. İşte ayrıntılar..
Kredi kartıyla temassız alışverişlerde şifresiz işlem limiti bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi. Uygulama bugün itibarıyla devreye girdi. İşte ayrıntılar..
Kredi kartı ile temassız ödeme işlemlerinde yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Kredi kartı ile şifre girmeksizin yapılan temassız ödemelerdeki limit bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi. Böylece limitler bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseldiği için yüzde 66,66'lık artış meydana geldi.
Şifre ile yapılan işlemlerin yerini kısa süre önce temassız işlemler aldı. Ödeme kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlayan temassız işlem giderek yaygınlaşıyor.
Temassız ödeme limitleri bilinçli olarak tüm limiti kapsamıyor ve 2 bin 500 liradan oluşuyor. Bunun nedeni ise güvenlik. Çünkü kısa süre önce vatandaşların çanta ve cüzdanlarından yasa dışı ödeme alınıyordu.
TEMASSIZ ÖDEME ZORUNLU DEĞİL Kredi kartı ya da banka kartında temassız ödeme özelliği olan herkes bu özellikten faydalanabilir.
Temassız ödeme özelliğini kullanmak istemeyenler ise internet bankacılığı ya da mobil bankacılık işlemlerinden temassız ödeme özelliğini kullanıma kapatabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23