Yeni düzenleme bugün devreye girdi! Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat

Kredi kartı ile temassız ödeme işlemlerinde yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Kredi kartı ile şifre girmeksizin yapılan temassız ödemelerdeki limit bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi. Böylece limitler bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseldiği için yüzde 66,66'lık artış meydana geldi.