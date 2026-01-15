CHP’li belediye yine sınıfta kaldı: Bu da vatandaş icadı köprü

'YAĞIŞLARIN GELDİĞİNE SEVİNEMİYORUZ' Sitede yaşayan Gülşah Tekin, yağışlı havalarda çocuklarını okula götürmekte zorlandığını ifade ederek, "Her sene yağmur yağdığında bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Benim 3 çocuğum var ve hepsinin ders saatleri farklı. Gün içerisinde 6 kez çocukları buradan geçirmek zorunda kalıyorum. Yağmurdan sonra günlük temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıkamıyoruz ancak arabayla çıkabilirsek çıkabiliyoruz. Onun dışında sipariş verdiğimizde, kurye arkadaşlar buradaki sudan geçmek zorunda kalıyor ve ıslanıyorlar. Çok acil durumlarda bile ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Yağışlar geldiğinde sevinmemiz gerekiyor ama biz sevinemiyoruz. Yaşanan bu sorundan dolayı yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.