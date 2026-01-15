CHP’li belediye yine sınıfta kaldı: Bu da vatandaş icadı köprü

  • İSTANBUL
CHP'li belediyeye bağlı Adana'nın Seyhan ilçesinde altyapı ihmali nedeniyle göle dönen 120 hanelik site önünde vatandaşlar isyan etti. Rögar olmadığı için diz seviyesine ulaşan suları aşamayan 800 kişi, kendi imkanlarıyla yola taş döşeyip bir yerden bir yere ulaşmaya çalışıyor.

Adana’da etkili olan yağışlar, yerel yönetimin altyapı karnesindeki kırıkları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, CHP’li belediyenin "altyapı yetersizliği" nedeniyle sular altında kalan sokağında kendi çözümünü üretti. 120 hanelik bir sitenin tek giriş yolu olan caddede rögar bulunmaması, suların tahliye edilememesine ve mahallelinin evine hapsolmasına neden oldu. Çocukların okula gidemediği, hastaların kamyonet kasalarında taşındığı bölgede, site sakinleri sokağa kaldırım taşları dizerek bir yaya yolu oluşturdu. 4 yıldır çalmadık kapı bırakmadıklarını belirten vatandaşlar, belediyenin ilgisizliğine "Varlık içinde yokluk çekiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Rögarı olmayan sokak yağmur suyuyla doldu; sitede yaşayanlar yola taş döşeyip ulaşımı sağladı. Adana’nın Seyhan ilçesinde, yağışlardan dolayı kapısının önü diz seviyesine ulaşan suyla dolan sitede yaşayan kişiler, yola taş döşeyip ulaşımı... Adana’nın Seyhan ilçesinde, yağışlardan dolayı kapısının önü diz seviyesine ulaşan suyla dolan sitede yaşayan kişiler, yola taş döşeyip ulaşımı sağladı. Sokakta rögar kapağı ve yağmur suyunun tahliye edilebileceği alanın olmaması nedeniyle sıkıntı yaşayanlar, soruna kalıcı çözüm beklediklerini belirtiyor.

Kentte yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki 120 hanelik sitenin önünde biriken yağmur suyu, diz seviyesine kadar ulaştı. Sokakta rögar bulunmaması ve yağmur suyunun tahliye edilebileceği bir alanın olmaması nedeniyle, sitede yaşayan yaklaşık 800 kişi özellikle yağışlı havalarda dışarı çıkabilmek için kaldırım taşları dizerek ulaşımı sağlamaya çalıştı. Yaşadıkları soruna kalıcı çözüm bulunmasını isteyenler, her yağmurda aynı mağduriyetle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Sokakta rögar bulunmaması ve bölgenin eğiminin yetersiz olması nedeniyle her yağışta sorunun tekrarladığını söyleyen vatandaşlar, durumu Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı.

Sitenin yöneticisi Çağatay Çavuş, her yağışta sitenin önünde biriken sular nedeniyle zorlandıklarını söyleyen Çavuş, “Çocuklarımız mağdur, hasta ve engelli vatandaşlarımız var. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Bağlı tüm belediyelere durumu bildiriyoruz ancak ‘ilgileneceğiz’ denilmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmıyor.

Geçiş yollarına kendi imkanlarımızla taş koyuyoruz. Buna rağmen geçemeyen vatandaşlar, siteden çıkan araçlardan rica ediyor. Personelimiz de palet ve taş koyarak insanların geçebilmesi için çaba gösteriyor. Ancak çocuklar okula giderken yağışlı havalarda sürekli çamur içinde kalıyor, enfeksiyon kapıyor.

Geçen seneden bugüne kadar 7 çocuğumuz bu ortamdan kaptıkları virüs nedeniyle rahatsızlandı, ateşleri 40 derecelere kadar çıktı.

Çocukların, hastaların ve engelli vatandaşların evden çıkmasının neredeyse imkanı yok. Bölgede 2 engelli vatandaşımız bulunuyor, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kamyonetlerin arkasına koyarak götürmek zorunda kalıyoruz. 4 yıldır talepte bulunmamıza rağmen yetkililerden herhangi bir karşılık alamadık. İnsanlar buradan otomobilini, birikimini satarak evalıyor ancak işe gidip gelemiyor. Vatandaşlarımız varlık içinde yokluk çekiyor” diye konuştu.

'YAĞMUR SULARI ALTINDA KALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALDE' Gece su birikintisinde arızalanan otomobilin kullanılamaz hale geldiğini belirten Çavuş, "Buradan geçmeye çalışan bir araç, yağmur suları ve birikintiler nedeniyle arıza yaptı, elektrik aksamı yandı. İnsanlar tüm birikimleriyle ev ve araba alıyor ancak yaşadıkları sorunlar ortada. Belediye yetkililerinin burada bir an önce kalıcı bir çözüm bulmasını istiyoruz. Burada yaşayan bir bakkal da kış aylarında kimse gelemediği için dükkanını kapatmak zorunda kaldı" dedi.

'YAĞIŞLARIN GELDİĞİNE SEVİNEMİYORUZ' Sitede yaşayan Gülşah Tekin, yağışlı havalarda çocuklarını okula götürmekte zorlandığını ifade ederek, "Her sene yağmur yağdığında bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Benim 3 çocuğum var ve hepsinin ders saatleri farklı. Gün içerisinde 6 kez çocukları buradan geçirmek zorunda kalıyorum. Yağmurdan sonra günlük temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıkamıyoruz ancak arabayla çıkabilirsek çıkabiliyoruz. Onun dışında sipariş verdiğimizde, kurye arkadaşlar buradaki sudan geçmek zorunda kalıyor ve ıslanıyorlar. Çok acil durumlarda bile ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Yağışlar geldiğinde sevinmemiz gerekiyor ama biz sevinemiyoruz. Yaşanan bu sorundan dolayı yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

