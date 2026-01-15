CHP’li belediye yine sınıfta kaldı: Bu da vatandaş icadı köprü

Adana’da etkili olan yağışlar, yerel yönetimin altyapı karnesindeki kırıkları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, CHP’li belediyenin "altyapı yetersizliği" nedeniyle sular altında kalan sokağında kendi çözümünü üretti. 120 hanelik bir sitenin tek giriş yolu olan caddede rögar bulunmaması, suların tahliye edilememesine ve mahallelinin evine hapsolmasına neden oldu. Çocukların okula gidemediği, hastaların kamyonet kasalarında taşındığı bölgede, site sakinleri sokağa kaldırım taşları dizerek bir yaya yolu oluşturdu. 4 yıldır çalmadık kapı bırakmadıklarını belirten vatandaşlar, belediyenin ilgisizliğine "Varlık içinde yokluk çekiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.