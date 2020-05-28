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Yeni bir kural daha hayatımıza girdi: Artık dokunmak dahi yasak

2020-05-28 08:07:20
Yeni bir kural daha hayatımıza girdi: Artık dokunmak dahi yasak

Koronavirüse karşı kontrollü sosyal hayat dönemine adım atan Türkiye, temasın yoğun olduğu işletmelere yönelik yeni kuralları belirledi. Buna göre, evlere gelen tamirciler için eldiven ve galoş kullanmak zorunda olacak, müşterisine ev gösterecek emlakçılar ulaşımda taksici kurallarına tabi olacak, kullanımdan dönen kiralık araçlar bir gün bekletilmeden yeni müşteriye kiralanamayacak, teşhir ürüne dokunmak yasak olacak.

#1
Foto - Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında normalleşme sürecinde tamirhanelerden emlakçılara, parfümerilerden mobilya mağazalarına kadar çeşitli iş yerlerine ilişkin çalışma rehberlerini yayımladı. Bilimsel Danışma Kurulu’nun yapmış olduğu çalışma sonrasında yeni dönemde söz konusu işletmelerde Kovid-19’un yayılmasını önlemek için dikkat edilmesi gerekenler sıralandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında normalleşme sürecinde tamirhanelerden emlakçılara, parfümerilerden mobilya mağazalarına kadar çeşitli iş yerlerine ilişkin çalışma rehberlerini yayımladı. Bilimsel Danışma Kurulu’nun yapmış olduğu çalışma sonrasında yeni dönemde söz konusu işletmelerde Kovid-19’un yayılmasını önlemek için dikkat edilmesi gerekenler sıralandı.

#2
Foto - KOZMETİKTE

KOZMETİKTE "DENEMESİZ" DÖNEM - Kozmetik ve parfümerilerde geçerli olacak kurallar şunlar: Mağazalarda ürünler camekanlı bölümlerde teşhir edilecek. Müşterilerin istedikleri ürünler çalışanlar tarafından kasaya getirilecek. Özellikle göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek. Parfüm, losyon, oje gibi ürünlerin test edilmesi için mağaza çalışanları yardımcı olacak, ürünlere müşterilerin dokunması engellenecek. Parfümler direkt cilde değil; test kağıtlarına uygulanacak.

#3
Foto - CİLT BAKIMINDA PROMOSYONA SON - Mağazalarda ürün tanıtımı amaçlı açılacak stantlar önünde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak zemin işaretlemeleri yapılacak, promosyon amaçlı cilt bakımı ve makyaj uygulamaları yapılmayacak. Alışveriş sepetlerinin elle tutulan kısımları su ve deterjanlı bezle sık sık temizlenecek.

CİLT BAKIMINDA PROMOSYONA SON - Mağazalarda ürün tanıtımı amaçlı açılacak stantlar önünde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak zemin işaretlemeleri yapılacak, promosyon amaçlı cilt bakımı ve makyaj uygulamaları yapılmayacak. Alışveriş sepetlerinin elle tutulan kısımları su ve deterjanlı bezle sık sık temizlenecek.

#4
Foto - OTO YIKAMADA GİRİŞTE TESLİM - Oto yıkamacılar için uygulanacak kurallar şöyle: Oto yıkama yerlerinin kapalı alanda olması durumunda dış kapıdan içeriye girilmesini engelleyecek basit uyarıcı şerit veya plastik duba gibi bir blokaj materyali konulacak. Oto yıkama girişinde araç teslim alınacak. Ödeme amacı dışında bekleme amacıyla ofis alanına müşteri alınmayacak.

OTO YIKAMADA GİRİŞTE TESLİM - Oto yıkamacılar için uygulanacak kurallar şöyle: Oto yıkama yerlerinin kapalı alanda olması durumunda dış kapıdan içeriye girilmesini engelleyecek basit uyarıcı şerit veya plastik duba gibi bir blokaj materyali konulacak. Oto yıkama girişinde araç teslim alınacak. Ödeme amacı dışında bekleme amacıyla ofis alanına müşteri alınmayacak.

#5
Foto - KİRALIK ARACA BİR GÜN BEKLETME - Oto galeri ve araç kiralamaları için de kurallar belirlendi: Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Müşteriler inceleme için araçlara binmeden önce de alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanacak. Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmayacak. Müşterilerden teslim alınan kiralık araçlar da dezenfekte edilecek ve tekrar kiralamadan önce en az bir gün bekletilecek.

KİRALIK ARACA BİR GÜN BEKLETME - Oto galeri ve araç kiralamaları için de kurallar belirlendi: Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Müşteriler inceleme için araçlara binmeden önce de alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanacak. Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmayacak. Müşterilerden teslim alınan kiralık araçlar da dezenfekte edilecek ve tekrar kiralamadan önce en az bir gün bekletilecek.

#6
Foto - EMLAKÇIYA TAKSİCİ KURALI - Emlakçılar için belirlenen kurallar şunlar: Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulacak. Emlak ve gayrimenkul danışmanları araçla müşterileri ev, dükkan göstermeye götürürken ticari taksiler gibi önlem alacaklar.

EMLAKÇIYA TAKSİCİ KURALI - Emlakçılar için belirlenen kurallar şunlar: Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulacak. Emlak ve gayrimenkul danışmanları araçla müşterileri ev, dükkan göstermeye götürürken ticari taksiler gibi önlem alacaklar.

#7
Foto - ELDE ELDİVEN AYAKTA GALOŞ - Elektrik, su, doğal gaz gibi tesisat personeli için şu kurallar geçerli olacak: Her ev için tek kullanımlık eldiven ve galoş giyecek. Eldivenle yüzeylere temastan kaçınılacak. Hizmet sunulan kapalı ortamlarda müşterilerle aynı ortamda bulunulan süre mümkün olduğunca kısa tutulacak.

ELDE ELDİVEN AYAKTA GALOŞ - Elektrik, su, doğal gaz gibi tesisat personeli için şu kurallar geçerli olacak: Her ev için tek kullanımlık eldiven ve galoş giyecek. Eldivenle yüzeylere temastan kaçınılacak. Hizmet sunulan kapalı ortamlarda müşterilerle aynı ortamda bulunulan süre mümkün olduğunca kısa tutulacak.

#8
Foto - TAMİRHANELERDE RANDEVU DÖNEMİ - Oto servis, tamirhane ve lastikçilerdeki kurallar şunlar: Servise verilen araçların iç kısımları, müşteriye teslim edilmeden önce dezenfekte edilecek. Ortam havalandırması sık sık yapılacak. Tamirhaneler ise randevu usulü çalışacak. Araçlar tamirhane girişinde teslim alınacak. İş yerinin kapalı alanına müşteri alınmayacak.

TAMİRHANELERDE RANDEVU DÖNEMİ - Oto servis, tamirhane ve lastikçilerdeki kurallar şunlar: Servise verilen araçların iç kısımları, müşteriye teslim edilmeden önce dezenfekte edilecek. Ortam havalandırması sık sık yapılacak. Tamirhaneler ise randevu usulü çalışacak. Araçlar tamirhane girişinde teslim alınacak. İş yerinin kapalı alanına müşteri alınmayacak.

#9
Foto - AKARYAKIT MARKETLERİNE TEK MÜŞTERİ - Akaryakıt istasyonları için belirlenen kurallar şunlar: Akaryakıt istasyonlarında bulunan market girişlerinde dezenfektan olacak. Müşteriler markete tek başlarına girecek. Markette ürünler mümkün olduğunca cam veya tezgâh arkasında korumaya alınacak. Çalışanlar müşteriden para veya fiş alırken eldiven kullanmayacak.

AKARYAKIT MARKETLERİNE TEK MÜŞTERİ - Akaryakıt istasyonları için belirlenen kurallar şunlar: Akaryakıt istasyonlarında bulunan market girişlerinde dezenfektan olacak. Müşteriler markete tek başlarına girecek. Markette ürünler mümkün olduğunca cam veya tezgâh arkasında korumaya alınacak. Çalışanlar müşteriden para veya fiş alırken eldiven kullanmayacak.

#10
Foto - TEŞHİR ÜRÜNE DOKUNMAK YASAK - Beyaz eşya ve mobilya mağazalarındaki kurallar şöyle: Teşhirdeki ürünlere mümkün olduğu kadar elle temas edilmeyecek. Elle temas edilmesi halinde ise temas edilen yerler su ve deterjanlı bezle temizlenecek. İş yerindeki dinlenme alanları ve iş yeri tuvalet pencereleri açık tutulacak. Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu olacak. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacak. (Yeni Şafak)

TEŞHİR ÜRÜNE DOKUNMAK YASAK - Beyaz eşya ve mobilya mağazalarındaki kurallar şöyle: Teşhirdeki ürünlere mümkün olduğu kadar elle temas edilmeyecek. Elle temas edilmesi halinde ise temas edilen yerler su ve deterjanlı bezle temizlenecek. İş yerindeki dinlenme alanları ve iş yeri tuvalet pencereleri açık tutulacak. Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu olacak. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacak. (Yeni Şafak)

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