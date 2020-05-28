2020-05-28 08:07:20 Yeni bir kural daha hayatımıza girdi: Artık dokunmak dahi yasak
Koronavirüse karşı kontrollü sosyal hayat dönemine adım atan Türkiye, temasın yoğun olduğu işletmelere yönelik yeni kuralları belirledi. Buna göre, evlere gelen tamirciler için eldiven ve galoş kullanmak zorunda olacak, müşterisine ev gösterecek emlakçılar ulaşımda taksici kurallarına tabi olacak, kullanımdan dönen kiralık araçlar bir gün bekletilmeden yeni müşteriye kiralanamayacak, teşhir ürüne dokunmak yasak olacak.