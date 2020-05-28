Yeni bir kural daha hayatımıza girdi: Artık dokunmak dahi yasak

KİRALIK ARACA BİR GÜN BEKLETME - Oto galeri ve araç kiralamaları için de kurallar belirlendi: Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Müşteriler inceleme için araçlara binmeden önce de alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanacak. Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmayacak. Müşterilerden teslim alınan kiralık araçlar da dezenfekte edilecek ve tekrar kiralamadan önce en az bir gün bekletilecek.