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Ehliyette yeni dönem!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ehliyette yeni dönem!

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeler arasında, yeni ehliyet alacakları yakından ilgilendiren önemli trafik düzenlemeleri bulunuyor

#1
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Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre; ilk defa sürücü belgesi alanlar ile ehliyeti iptal edilip yeniden almaya hak kazananlar iki yıl boyunca “aday sürücü” olarak kabul edilecek.

#2
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ADAY SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLECEK - Aday sürücülük süresi içinde, 75 ceza puanının aşılması, araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi ve Kanun’da yer alan dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücülerin ve yolcuların koruyucu sistemleri kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin herhangi birinin üç defa ihlal edilmesi hâlinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.

#3
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DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULACAK - Aday sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek. Ayrıca bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulacak.

#4
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Kabul edilen teklif kapsamında ayrıca nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretmek için lisans alan şirketlerin taraf olduğu kağıtlara damga vergisi istisnası getirildi. Ataması Cumhurbaşkanı Kararı’na tabi olan ancak “üst kademe yönetici” sayılmayan bazı memur kadroları için aranan 5 yıllık hizmet süresi şartı, 10 yıla yükseltildi. KAYNAK : Türkiye Gazetesi

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