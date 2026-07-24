Ehliyette yeni dönem!

ADAY SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLECEK - Aday sürücülük süresi içinde, 75 ceza puanının aşılması, araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi ve Kanun’da yer alan dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücülerin ve yolcuların koruyucu sistemleri kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin herhangi birinin üç defa ihlal edilmesi hâlinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.