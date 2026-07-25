Yok böyle bir sponsor: Mısır-Türkiye ilişkileri şahlanacak... Salah Beşiktaş'a kısmetiyle gelecek
Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki yayın haklarını elinde tutan beIN Media Group, Muhammed Salah’ın muhtemel Beşiktaş transferiyle tarihi bir abone ve reyting sıçraması hedefliyor. Yayıncı kuruluş TFF mevzuatı gereği Beşiktaş’a doğrudan nakit bütçe sağlayamasa da özel yayınlar, belgeseller ve Körfez turnuvalarıyla devasa bir dolaylı finansman kapısı aralıyor. Sürecin asıl yükünü ise Mısır ve Körfez dünyasının gayrimenkul devleri sırtlamaya hazır.