Yok böyle bir sponsor: Mısır-Türkiye ilişkileri şahlanacak... Salah Beşiktaş'a kısmetiyle gelecek

Ayrıca ülke dışındaki en büyük milli değerlerini desteklemek isteyecek Banque Misr ve CIB gibi Mısır bankaları da Beşiktaş için biçilmiş kaftan niteliğinde. Körfez coğrafyasından gelecek bölgesel sermaye ise transferin mali yükünü tamamen ortadan kaldırabilecek güce sahip. Emirates, Etihad, Qatar Airways veya Suudi Arabistan'ın küresel hamlesi Riyadh Air gibi havayolu devleri, bu hamleyi Ortadoğu ve Avrupa pazarında devasa bir reklam fırsatına dönüştürebilir.