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Yok böyle bir sponsor: Mısır-Türkiye ilişkileri şahlanacak... Salah Beşiktaş'a kısmetiyle gelecek

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Yok böyle bir sponsor: Mısır-Türkiye ilişkileri şahlanacak... Salah Beşiktaş'a kısmetiyle gelecek

Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki yayın haklarını elinde tutan beIN Media Group, Muhammed Salah’ın muhtemel Beşiktaş transferiyle tarihi bir abone ve reyting sıçraması hedefliyor. Yayıncı kuruluş TFF mevzuatı gereği Beşiktaş’a doğrudan nakit bütçe sağlayamasa da özel yayınlar, belgeseller ve Körfez turnuvalarıyla devasa bir dolaylı finansman kapısı aralıyor. Sürecin asıl yükünü ise Mısır ve Körfez dünyasının gayrimenkul devleri sırtlamaya hazır.

#1
Foto - Yok böyle bir sponsor: Mısır-Türkiye ilişkileri şahlanacak... Salah Beşiktaş'a kısmetiyle gelecek

Süper Lig’in Ortadoğu'daki tüm yayın haklarını elinde bulunduran beIN Media Group, Muhammed Salah’ın Beşiktaş’a muhtemel transferiyle tarihi bir yayın ve pazarlama sıçramasının eşiğinde duruyor. Mısır başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da adeta "milli kahraman" olarak görülen Mısırlı yıldızın olası transferi, beIN Sports ve TOD platformlarının bölgedeki abonelik sayılarını tavan yaptıracak.

#2
Foto - Yok böyle bir sponsor: Mısır-Türkiye ilişkileri şahlanacak... Salah Beşiktaş'a kısmetiyle gelecek

Yayıncı kuruluş, TFF mevzuatı ve lig içi haksız rekabet kuralları gereği Beşiktaş’a doğrudan bir transfer veya maaş bütçesi aktaramasa da dolaylı yollardan devasa imkânlar sunabilir. Bu noktada özel yayın hakları, kulüp belgeselleri, imaj hakları iş birlikleri ve Körfez ülkelerinde düzenlenecek yüksek getirili hazırlık turnuvaları, finansman modelinin en kritik medya ayağını oluşturacak.

#3
Foto - Yok böyle bir sponsor: Mısır-Türkiye ilişkileri şahlanacak... Salah Beşiktaş'a kısmetiyle gelecek

Türkiye’de kulüplerin mevcut yayın gelirleriyle bu ölçekteki dünya yıldızlarını kadroya katması imkânsız olduğundan, sürecin ana motoru Mısır ve Körfez sermayeli dev sponsorluk modelleri olmak zorunda. Mısır ekonomisinin lokomotifi olan Vodafone Egypt, e& Egypt ve WE gibi telekom devleri ile Mısır Süper Ligi'ne sponsor olan Ora Developers, TMG ve Palm Hills gibi dev gayrimenkul grupları bu bütçeyi göğüslemeye aday.

#4
Foto - Yok böyle bir sponsor: Mısır-Türkiye ilişkileri şahlanacak... Salah Beşiktaş'a kısmetiyle gelecek

Ayrıca ülke dışındaki en büyük milli değerlerini desteklemek isteyecek Banque Misr ve CIB gibi Mısır bankaları da Beşiktaş için biçilmiş kaftan niteliğinde. Körfez coğrafyasından gelecek bölgesel sermaye ise transferin mali yükünü tamamen ortadan kaldırabilecek güce sahip. Emirates, Etihad, Qatar Airways veya Suudi Arabistan'ın küresel hamlesi Riyadh Air gibi havayolu devleri, bu hamleyi Ortadoğu ve Avrupa pazarında devasa bir reklam fırsatına dönüştürebilir.

#5
Foto - Yok böyle bir sponsor: Mısır-Türkiye ilişkileri şahlanacak... Salah Beşiktaş'a kısmetiyle gelecek

Fotospor'a göre; bunun yanı sıra Visit Saudi, NEOM, QNB ve stc gibi bölgesel finans ile turizm devleri, Beşiktaş’ın forma, stadyum ve imaj hakları sponsorluklarında masaya oturabilecek en güçlü konsorsiyum adayları olarak öne çıkıyor.

#6
Foto - Yok böyle bir sponsor: Mısır-Türkiye ilişkileri şahlanacak... Salah Beşiktaş'a kısmetiyle gelecek

Sonuç olarak Beşiktaş, Salah transferinin devasa bonservis ve maaş yükünü tek başına yüklenmek yerine, Mısır ve Arap dünyasındaki bu dev markaları çoklu bir sponsorluk yapısında buluşturabilir.

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