Yeni Audi W6 e-Tron’un özellikleri! Alman devi Tesla’ya rakip oldu

Premium Platform Electric (PPE) üzerine inşa edilen Audi Q6 e-tron'da yeni geliştirilen lityum iyon batarya paketi kullanılmış. 12 modül ve 180 prizmatik hücreden oluşan bataryanın toplam kapasitesi 100 kWsa. Bu da elektrikli SUV'a WLTP'ye göre 625 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor. 800V elektrik mimarisiyle donatılan modelde 270 kW DC hızlı şarj desteği söz konusu. Bu sayede 10 dakika şarjla 255 km menzil elde edilirken -80 arası dolum da 21 dakika sürüyor. Audi Q6 e-tron, 285 kW (382 hp) güce sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlıyor. Otomobilin son hızı ise 210 km/s ile sınırlandırılmış. SQ6 e-tron ise 360 kW (483 hp) güç sunuyor ancak bu değer kalkış kontrol özelliğiyle bir süreliğine 380 kW'a (510 hp) kadar çıkabiliyor. Bu sayede SQ6 e-tron 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlarken son hızı da 230 km/s ile sınırlandırılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yeni Audi Q6 e-tron, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Almanya'daki fiyatları 74,700 eurodan başlıyor. SQ6 e-tron ise 93,800 euro başlangıç fiyatına sahip.