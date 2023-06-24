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Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı

2023-06-24 11:43:21
Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı

FETÖ firarisi olarak Almanya'da koruma altına alınan Cevheri Güven'in ağabeyinin eşi olan Nurcan Güven'in telefonuna FETÖ'nün haberleşme uygulaması olan Bylock'u yüklediği ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbar sonrası hakkında soruşturma başlatılan Nurcan Güven ifadesinde telefonuna eşinin kardeşi Cevheri Güven'in bu programı yüklediğinden şüphelendiğini söyledi. Nurcan Güven hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Foto - Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı

FETÖ firarisi olarak Almanya'da koruma altına alınan Cevheri Güven'in ağabeyinin eşi olan Nurcan Güven'in telefonuna FETÖ'nün haberleşme uygulaması olan Bylock'u yüklediği ortaya çıktı. 21 Kasım 2016 tarihinde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına yapılan bir ihbarda Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Sait Güven ve resmi nikâhlı eşi Nurcan Güven'in FETÖ'ye bağlı olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkin ihbar yapıldı.

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Foto - Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı

CEVHERİ GÜVEN'İN YENGESİNDE BYLOCK TESPİT EDİLDİ Yapılan ihbar üzerine emniyet güçleri tarafından Nurcan Güven'in KHK ile kapatılan Anayurt Eğitimciler Derneğine üyelik kaydının bulunduğu ve kullandığı hat üzerinde FETÖ'nün haberleşme program Bylock yüklü olduğu tespit edildi. 5 Temmuz 2021 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade veren Nurcan Güven söz konusu hattı 8 yıldır kendisinin kullandığını söyledi. 'TELEFONUMA BYLOCK'U CEVHERİ GÜVEN YÜKLEMİŞTİR' Nurcan Güven ifadesinin devamında telefonundaki Bylock'un ilk tespit tarihi olan 29 Ağustos 2014 tarihinde eşinin kardeşi olan Cevheri Güven'in Ankara Gölbaşındaki evinde olduklarını ve yaklaşık 10 gün kaldıklarını belirtti. Güven ifadesinin devamında, "Cevheri Güven arada yanıma gelip 'yenge telefonunu alabilir miyim' diyerek telefonumu alıyordu ve ne işlem yaptığını bilmiyordum. Muhtemelen benim telefonumun internetini kullanıp Bylock isimli programa bağlandı. Ben Bylock yüklemedim bu konuda Cevheri Güven'den şüpheleniyorum" diye konuştu.

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