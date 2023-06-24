2023-06-24 11:43:21 Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı
FETÖ firarisi olarak Almanya'da koruma altına alınan Cevheri Güven'in ağabeyinin eşi olan Nurcan Güven'in telefonuna FETÖ'nün haberleşme uygulaması olan Bylock'u yüklediği ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbar sonrası hakkında soruşturma başlatılan Nurcan Güven ifadesinde telefonuna eşinin kardeşi Cevheri Güven'in bu programı yüklediğinden şüphelendiğini söyledi. Nurcan Güven hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.