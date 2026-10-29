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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den son dakika Türkiye açıklaması

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den son dakika Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye önemli bir mesaj gönderdi.

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Foto - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den son dakika Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Aliyev, "aziz gardaşım" ifadeleri ile başlayan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutladı.

#2
Foto - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den son dakika Türkiye açıklaması

İlham Aliyev mesajında, "Azerbaycan ile Türkiye'yi, tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir. 2021 yılında sizinle birlikte imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en üst seviyeye, müttefiklik düzeyine ulaşarak nitelik bakımından yeni bir içerik ve anlam kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den son dakika Türkiye açıklaması

Erdoğan'a sağlık, mutluluk ve başarılar dileyen Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve halkına huzur ve refah diledi.

#4
Foto - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den son dakika Türkiye açıklaması

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva da sosyal medya hesaplarından Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

#5
Foto - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den son dakika Türkiye açıklaması

Türk bayrağının olduğu fotoğraf eşliğinde yapılan paylaşımda, "Türk halkını Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürekten kutluyorum." ifadesi yer aldı.

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