Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşininin ölümünün ardından 8 sayfalık not oraya çıktı :Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Çavuşoğlu tarafından bırakıldığı belirtilen notların son bölümünde, Mehmet Ş.'ye duyduğu güven nedeniyle pişmanlık yaşadığına ilişkin ifadelerin bulunduğu aktarıldı.Çavuşoğlu'nun, geçmişte ortağına karşı kendisini uyaran kişilerin sözlerini dikkate almaması nedeniyle mahcubiyet duyduğunu dile getirdiği ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerden Murat Y., Erhan A., Alpaslan A., Aycan F. ve Tolga K.'nın gözaltına alındığı öne sürüldü. Mehmet Ş., Muharrem Ş., Süleyman Arıkan Ş., Hilmi Bilal S., Ali Kemal S. ve Bekir S. hakkında da gözaltı kararı bulunduğu iddia edildi.Ancak söz konusu kişilerin uzun süredir yurt dışında bulunmaları nedeniyle gözaltına alınamadıkları ve haklarında yakalama kararı çıkarılmasının beklendiği ileri sürüldü.Çavuşoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce hazırladığı belirtilen notlar, şirketlerin mali işlemlerine ve ortaklık ilişkilerine yönelik çok sayıda suçlama içeriyor. Şikâyet dilekçesindeki iddiaların doğruluğu ve şüphelilerin hukuki sorumlulukları, yürütülen adli süreç sonucunda belirlenecek.