Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşininin ölümünün ardından 8 sayfalık not oraya çıktı :Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Çavuşoğlu'nun Mehmet Ş.'ye hitaben yazdığı öne sürülen notlarda, ortağına duyduğu güven ve sonrasında yaşadığı hayal kırıklığına ilişkin ifadeler yer aldı.Çavuşoğlu, geçmişte birçok kişinin kendisini Mehmet Ş. ile yaptığı ortaklık konusunda uyardığını ancak bu uyarılara rağmen ortağını savunduğunu belirtti.Bazı arsaların ve projelerin, Mehmet Ş.'ye duyduğu güven nedeniyle kendi adına kaydedilmediğini, söz konusu taşınmazların ortağının üzerinde bulunduğunu ileri sürdü.Notlarda, Çavuşoğlu'nun ortaklık ilişkisi boyunca yaşandığını iddia ettiği mali işlemlere ve şirket yönetimindeki uygulamalara da yer verildi.