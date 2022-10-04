Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Cumhurbaşkanınca açıklanan yeni vergi avantajı uygulamaya girdiğinde; günlük 51 liralık tutara kadar çalışana yapılan ‘nakden’ yemek yardımı için de, vergi/SGK prim istisnası devreye girecek ve ‘nakti yemek yardımı’ için de vergi hesaplanmayacak. İşverenler isterlerse günlük yemek yardımını daha yüksek bir tutar olarak (misal 80 lira) belirleyebiliyor. Bu durumda; limiti aşan kısım (80-51=) 29 lira için vergi hesaplanacak, 51 lira için vergi hesaplanmayacak. Öte yandan çalışanların elektrik, doğalgaz masraflarına, işverenlerin yapacağı aylık 1.000 liraya kadar yardım için de (işverenlere) vergi istisnası getirileceği açıklandı. İşte yemek, doğal gaz ve elektrik yardımı ile ilgili son dakika tüm detaylar...