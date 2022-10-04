  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
19
Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

2022-10-04 07:29:07
Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Cumhurbaşkanınca açıklanan yeni vergi avantajı uygulamaya girdiğinde; günlük 51 liralık tutara kadar çalışana yapılan ‘nakden’ yemek yardımı için de, vergi/SGK prim istisnası devreye girecek ve ‘nakti yemek yardımı’ için de vergi hesaplanmayacak. İşverenler isterlerse günlük yemek yardımını daha yüksek bir tutar olarak (misal 80 lira) belirleyebiliyor. Bu durumda; limiti aşan kısım (80-51=) 29 lira için vergi hesaplanacak, 51 lira için vergi hesaplanmayacak. Öte yandan çalışanların elektrik, doğalgaz masraflarına, işverenlerin yapacağı aylık 1.000 liraya kadar yardım için de (işverenlere) vergi istisnası getirileceği açıklandı. İşte yemek, doğal gaz ve elektrik yardımı ile ilgili son dakika tüm detaylar...

#1
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Yemek, doğal gaz ve elektrik yardımı ile ilgili flaş açıklama geldi. Çalışanların merak ettiği tüm detaylar cevabını buldu.

#2
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık'ın yazısına göre, Önce mevcut uygulamadan bahsedelim: İşverenler çalışanlarına ‘nakden’ yemek yardımı yaptıklarında, bu yardımı ücret bordrolarında da göstererek ilaveten devlete vergi ve SGK primi de ödemek zorundalar.

#3
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık'ın yazısına göre, Önce mevcut uygulamadan bahsedelim: İşverenler çalışanlarına ‘nakden’ yemek yardımı yaptıklarında, bu yardımı ücret bordrolarında da göstererek ilaveten devlete vergi ve SGK primi de ödemek zorundalar.

#4
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Ancak; işverenlerin çalışanlarına nakden yemek ödemesi yapmak yerine, işyerlerinde yemek verdiklerinde ilave bir vergi yükü söz konusu olmuyor.

#5
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Aynı şekilde; çalışanlar yemek çekleri/kartlarıyla yemek yediklerinde de (günlük limit 51 lira) yine işverenin ilave vergi-SGK prim yükümlülüğü doğmuyor.

#6
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Günlük 51 (+4,08 KDV = 55,08) lirayı aşan yemek yardımı için yine (aşan kısım için) vergi ödenmek durumunda.

#7
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Ayda ortalama 22 iş günü üzerinden çalışanın yemek kartına yükleme yapıldığı varsayıldığında (22 iş günü yemek x 55,08 = ) 1.211,76 için işverenler ilave vergi yüküne katlanmak zorunda kalmıyor.

#8
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Cumhurbaşkanınca açıklanan yeni vergi avantajı uygulamaya girdiğinde ise; günlük 51 liralık tutara kadar çalışana yapılan ‘nakden’ yemek yardımı için de, vergi/SGK prim istisnası devreye girecek ve ‘nakti yemek yardımı’ için de vergi hesaplanmayacak.

#9
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

İşverenler isterlerse günlük yemek yardımını daha yüksek bir tutar olarak (misal 80 lira) belirleyebiliyor.

#10
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Bu durumda; limiti aşan kısım (80-51=) 29 lira için vergi hesaplanacak, 51 lira için vergi hesaplanmayacak.

#11
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

OLASI ETKİLER Yemek kartı sektörü büyüklüğünün yaklaşık 15 milyar lira ve kullanıcı sayısının 3 milyon çalışan olduğu düşünüldüğünde, yapılacak düzenleme sektör için önemli bir değişiklik olacak ve direkt etkilenecek.

#12
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Lokanta ve kafeler; müşterilerinin yemek çeki/kartıyla ödeme yapmasıyla yemek bedeli üzerinden (yemek kartı şirketlerine) komisyon (yaklaşık yüzde 5, yüzde 6) ödüyorlar.

#13
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Diğer yandan işverenler; yemek kartı kullanımıyla beraber operasyon kolaylığı elde edip tüm çalışanları için tek bir tedarikçi üzerinden yemek yardımlarını yönetiyorlar.

#14
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Belli ki yeni dönemde yemek kartı firmaları işverenlere yeni olanaklar sunarak fark yaratma yoluna gidecekler.

#15
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Halihazırda; yemek kartının yemek dışında başka bir alışverişte kullanımı amaca uygun olmadığından çalışanlar bu kartları yalnız yemek için kullanabilirler.

#16
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Ancak çalışana net maaşıyla birlikte (maaşına ilaveten) yapılacak yemek yardımı ödemesinin, yemek yerine başka bir ihtiyaçta kullanılma ihtimali de belirecek.

#17
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

İlk uygulamaya girdiğinde vergisiz yemek yardımı, çalışanın toplam net gelirini otomatik artıracağından, çalışan bu yardımı somut hissedecektir.

#18
Foto - Yemek, doğal gaz, elektrik yardımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Detaylar açıklandı

Çalışana verilecek nakdi yemek yardımının; örneğin yeni yılda yapılacak ücret artışı sırasında da, net ücretten ayrı tutulmaya (Ücret dışı ilave yan hak) devam etmesi gerekir.

EDHO’nun Tipi'si dev diziyle ekrana dönüyor!
Medya

EDHO’nun Tipi'si dev diziyle ekrana dönüyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile hafızalara kazınan usta aktör Savaş Özdemir, Sıfırıncı Gün dizisi i..
İran'dan büyük alçaklık: Camiye ve namaz kılan sünni halkın üzerine ateş açıldı!
Dünya

İran'dan büyük alçaklık: Camiye ve namaz kılan sünni halkın üzerine ateş açıldı!

İran'da Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, kentte 30 Eylül Cuma günü onlarca kişinin ölümüne neden o..
Zeytinyağı fiyatlarında müjdeli haber!
Ekonomi

Zeytinyağı fiyatlarında müjdeli haber!

Yapılan manipülasyonlar sonucu fiyatı aşırı yükselen zeytinyağı için güzel haber geldi. Sektör temsilcilerinden Yıldız Kalas zeytinyağı fiya..
Altın, dolar ve gümüş için İslam Memiş tarih verdi! Alacaklar, satacaklar dikkat
Ekonomi

Altın, dolar ve gümüş için İslam Memiş tarih verdi! Alacaklar, satacaklar dikkat

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, gümüş ve altın fiyatlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
43 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

43 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde durdurulan bir kamyonetin kasasından 43 düzensiz göçmen çıktı.

UEFA'dan Kardeşler'e görev
Spor

UEFA'dan Kardeşler'e görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; UEFA, hakem Arda Kardeşler'e görev verdi. Kardeşler, Azerbaycan'ın Gabala ile Hırvat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23