MASAK’tan Ahbap dosyası ile ilgili dikkat çeken rapor: Dernek adı altında milyarları götürmüşler
MASAK tarafından hazırlanan şok raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı 3 ismin hesaplarında mali profilleriyle uyumsuz milyarlarca liralık para hareketi saptanırken; şüphelilerden birinin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon liradan fazla parayı bahiste kaybettiği ortaya çıktı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın kripto varlık üzerinden aklama ve yasa dışı bahis soruşturmalarına atıf yapılan raporda, para transferi açıklamalarında Haluk Levent'in adının sıkça geçtiği belirtilerek ‘Ahbap Derneği'nin suistimal edilip edilmediği araştırılsın’ denildi.