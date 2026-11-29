“Ceza sahası içinde varlık gösteremiyorduk; topu dolaştırıyorduk ama ceza sahasını dolduramıyorduk. Buraya gelen diğer tüm takımlardan farklı bir zorluk çıkaran bu rakibe karşı, Espi'nin bir çözüm olabileceğini düşündüm. Bu bir eleştiri değil, kesinlikle öyle algılanmasın. Savunmada beş, önlerinde üç oyuncuyla çok sıkı bir dizilişleri vardı. Top bizdeyken pas yapmaya devam ettik ancak savunma arkasına sızma veya ceza sahasına girme konusunda çok yetersiz kaldık. Bernardo ve Arda birbirine benzer profilde oyuncular, topa hakim ve dönüşleri iyi olan isimlerdi; ancak takım boşluk bulamıyor ve ceza sahası içinde varlık gösteremiyordu. Espi'yi oyuna alırken önümde sadece iki gerçek seçenek vardı: Ya Arda'yı ya da Vinicius'u kenara almak. Bir kanatta Vinicius'un, diğer kanatta ise Diomande'nin yer almasının, daha fazla alan yaratmak için gereken genişliği sağlayacağını düşündüm. Diğer taraftan, Arda ve Bernardo esasen aynı tip işleri yapıyorlardı; bu da rakibin savunma yapmasını çok kolaylaştırıyordu, çünkü topu ileri taşımamız veya ceza sahasına ulaşmamız son derece zor bir hale gelmişti.”