Programın yorumcularından Miguel Angel Chazarri, oyundan alınması gereken futbolcunun Arda değil, Vinicius olması gerektiğini savundu ve "Madrid taraftarı artık Vinicius'tan bıkmış durumda. Neden mi? Elbette o, Madrid'e çok şey katmış harika bir oyuncu; buna itirazım yok. Ancak bir noktada, karşındaki savunmacıyı geçebilmen gerekir. Madrid'de, formunu bulman için bir, iki ya da üç maç beklemezler; hele ki aylardır kimseyi geçemiyorsan. Bu ölümcül bir durum; gerçekten ölümcül. Üstelik kendisi, saha dışında da pek çok kez sorun yaratan, ortalığı karıştıran bir oyuncu. İnsanlar artık Vinicius'tan yoruldu; ondan bıkıp usandılar. Ayrıca maçın, Güler'in sahada kalmasını açıkça gerektirdiğini düşünüyorum." dedi.